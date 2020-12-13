Meclis’te yüksek tansiyon

Görüşmeler sırasında HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir konuşmasında özetle, “Kobani eylemleri bahane edilerek partimize karşı bir kumpas dava açıldı. 6 yıl sonra hem de. Bu arkadaşlarımızın hepsi bu dosyada aslında ifade vermişti ama... Bakın gençlik meclisi üyelerimiz sokak ortasında kaçırılıyor, tehdit ediliyor. Bir kez daha soruyoruz bu illegal güçler kimdir? Bunlar emri kimden alıyor?” diye konuştu. Taşdemir’in sözleri üzerine AK Parti milletvekilleri ayağa kalktı. HDP milletvekilleri ve AK Parti milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Araya giren CHP milletvekilleri tarafları ayırdı.