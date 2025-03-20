Meclis’te yüksek gerilim

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır öncülüğünde kürsüde toplanan ve Genel Kurul’da direniş gösteren CHP milletvekillerine diğer muhalefet partileri de destek verdi. Uzun süren gerilim nedeniyle Meclis dün çalışamayınca emeklilerin bayram ikramiyesini de içeren teklifin görüşmeleri bugüne kaldı.

ÖNDER YÖNETTİ

DEM Partili Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder dün Genel Kurul’u açarken güncel operasyona değindi. Önder, “Demokratik siyaset alanına yapılan hiçbir müdahale ne yapana ne bunu teşvik edene yakın siyasi tarihimizde hiçbir fayda getirmemiştir. Bu tür mühendislik çabaları masa üzerinde, kâğıt üzerinde rasyonel gözükür fakat ‘halk’ denilen şeyle karşı karşıya geldiğinde sonuçları genellikle bunu murat edenler açısından irrasyonel olur. Herkesi, özellikle iktidar erkini demokratik siyasetin kendi mecrasında, herhangi bir dış müdahaleye, dış müdahaleden medet ummayarak bu alanın genişlemesi, bu alanın işlevsel kılınması, buna dönük müdahalelerin engellenmesine davet ediyorum” diye konuştu.

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KÜRSÜDE TOPLANMA

Daha sonra “Antalya çevre yolu” hakkında gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul’daki gelişmeleri anlatarak, “Bugün yapılan bu saldırı, bu operasyon, 19 Mart darbesi olarak anılacaktır, tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Burada Türkiye Cumhuriyeti’ni bitiriyorsunuz, bugün dünya Türkiye’de yaşananları konuşuyor” dedi. Bu sırada diğer CHP milletvekilleri de kürsüye gelerek Başarır’ın çevresinde toplandı. Başarır sözlerine, “Zulmünüzde boğulacaksınız, bu halk sizi affetmeyecek. Çünkü artık faşist bir rejime geçtiniz. O koltukta oturmak için demokrasinin tüm kurallarını bir kenara ittiniz” diye devam edince AK Partililer de sıra kapaklarına vurarak tepki gösterdiler.

SLOGANLARLA TEPKİ

Başarır konuşmasına, “Bu grup, bu ülkeyi mutlakiyetten demokrasiye getirdi, siz ise bu ülkeyi demokrasiden mutlakiyete getiriyorsunuz. Utanç duyuyorum” diye devam etti. Başarır’ın söz süresi bittiğinde kürsüde kalmaya devam eden CHP’liler, “Hak, hukuk adalet”, “Direne direne kazanacağız”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları attılar. DEM Parti grubu da zılgıt çekip “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganıyla CHP’lilere destek verdi. İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grupları da alkışlarla CHP’lilerin eylemini destekledi.

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GÖRÜŞMEYE ARA VERİLDİ

Slogan atan CHP’liler, Önder’in “Sayın milletvekillerini yerlerine davet ediyorum” uyarısına karşın kürsüde direnişe devam etti. Önder, “Bu şekilde çalışmamız mümkün değil” diyerek oturumu kapattı. CHP’liler sonraki oturumda sloganlarla eylemine devam edince Önder, Genel Kurul’da çalışma düzeni kurulamadığını vurgulayarak görüşmeleri bugüne erteledi.

Genel Kurul’un kapanmasının ardından CHP milletvekilleri, TBMM’den CHP Genel Merkezi’ne yürüdü.

MECLİS’TE PROTESTO

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması TBMM Genel Kurulu’nda da protesto edildi. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır’ın konuşması sırasında CHP’li vekiller hep birlikte kürsüye yürüdü.

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CHP’YE YÜRÜDÜLER

CHP’li milletvekilleri, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki göstermek için TBMM’den CHP Genel Merkezi’ne yürüdü.

TBB, İSTANBUL’DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 100’ü aşkın kişiye gözaltı işlemleri yapılmasının ardından, baro başkanları İstanbul’da olağanüstü toplantıya çağrıldı. Türkiye Barolar Birliği (TBB) yaşanan süreçleri değerlendirmek üzere bugün İstanbul’da “Olağanüstü Baro Başkanları Toplantısı” yapılmasına karar verdi. Toplantıda yapılacak değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacak. TBB tarafından yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

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“Olayların yaşanma şekli; başsavcılık açıklamasında kullanılan ifadeler, metro seferlerine kısıtlama getirilmesi, bazı cadde ve sokaklara girişlerin engellenmesi, toplantı yasağı konması, gözaltına alınanlar için avukatla görüşme yasağı uygulanması hukuka aykırılık kaygılarını artırmaktadır. Türkiye Barolar Birliği hukuki güvenlik ihlalleri ile yargının araçsallaştırıldığı uygulamalara ve bu durumun yaratacağı sakıncalara bugüne kadar defalarca dikkat çekmiştir. Son süreçte yaşananlar da ilk andan itibaren hassasiyetle takip edilmektedir.”