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Rıza ÖZEL/ANKARA
Haber Giriş: 27.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Meclis’te yüksek gerilim

Rıza Özel
Rıza Özel
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Rıza Özel
Rıza Özel
Meclis’te yüksek gerilim
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Meclis’te hafta sonu devam eden yılın son çalışma gününe vekillerin kavgası damga vurdu.

Genel Kurul’da görüşülen dernek ve vakıflara kayyım atanmasının önünü açan maddeleri de içeren kanun teklifi görüşmeleri sırasında, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ilişkin sözleri AK Parti sıralarından tepki gördü.

Meclis’te yüksek gerilim

İki parti arasındaki söz dalaşı önce arbedeye sonra da kavgaya dönüştü. Dakikalarca süren arbedede koronavirüs önlemleri, maske ve mesafe de unutuldu. İki parti vekilleri arasında yumruklaşmaya kadar giden olayları araya giren milletvekilleri engellemeye çalıştı. Olayların ardından Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, “Tatsız, istenmeyen hadiseler yaşandı.

83 milyon vatandaşımıza karşı hoş olmadı. Birbirimize hakaretten kaçınmamız gerekiyor. Meclis çalışmalarını sokağın normları ile yürütemeyiz” dedi.

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Rıza Özel
Rıza Özel
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