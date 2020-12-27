Meclis’te yüksek gerilim

Genel Kurul’da görüşülen dernek ve vakıflara kayyım atanmasının önünü açan maddeleri de içeren kanun teklifi görüşmeleri sırasında, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ilişkin sözleri AK Parti sıralarından tepki gördü.

İki parti arasındaki söz dalaşı önce arbedeye sonra da kavgaya dönüştü. Dakikalarca süren arbedede koronavirüs önlemleri, maske ve mesafe de unutuldu. İki parti vekilleri arasında yumruklaşmaya kadar giden olayları araya giren milletvekilleri engellemeye çalıştı. Olayların ardından Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, “Tatsız, istenmeyen hadiseler yaşandı.

83 milyon vatandaşımıza karşı hoş olmadı. Birbirimize hakaretten kaçınmamız gerekiyor. Meclis çalışmalarını sokağın normları ile yürütemeyiz” dedi.