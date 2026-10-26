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Meclis’te yoğun mesai

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#TBMM Komisyonları#Cumhuriyet Bayramı#Türk Kızılay Kanunu
Meclis’te yoğun mesai
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 07:00

TBMM’de bu hafta komisyonlar yoğun mesai yapacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi tatil olduğu için Genel Kurul’da yarın Türk Kızılay Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine devam edilmesi bekleniyor.

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Teklifin ilk üç maddesi görüşüldükten sonra, pay sahiplerine yapılacak ödemeler nedeniyle Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşmelerini öne çekilmişti. Dışişleri Komisyonu da yarın Türkiye, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi’ni ele alacak. 7 Ağustos 2026 tarihinde imzalanan 16 maddelik Mekke Anlaşması’na göre; taraflardan birine yapılan dış kaynaklı silahlı saldırı tüm taraflara yapılmış kabul edilecek. Üç ülke, anlaşmanın yürürlüğe girmesini takip eden ilk 10 yıl boyunca anlaşmadan ayrılamayacak.

 

 

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#TBMM Komisyonları#Cumhuriyet Bayramı#Türk Kızılay Kanunu

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