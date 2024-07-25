Meclis’te yine yumruklar konuştu

Haberin Devamı

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, dünkü TBMM Genel Kurulu’nda İYİ Parti grup önerisi görüşülürken kürsüden yaptığı konuşmada AK Partili vekillere yönelik, “Önergenin konusu vergi, Meclis’in gündemi vergi. Konumuz vergi, emeklinin cebinden çaldığınız. İşçinin, memurun sesi duyulmuyor” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine AK Partili vekiller, Bozan’a “Aynaya bak”, “Sen de terbiyesiz, ahlâksızsın” diye bağırdı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma ara verdi. Arada tansiyon daha da yükseldi. AK Partililer kürsüdeki Bozan’ın üzerine yürürken CHP’li vekiller araya girmeye çalıştı. Bu sırada AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bozan’ı ceketinden tutup yere fırlattı. Yere düşen Bozan’a, bazı vekillerin tekme attığı görüldü.

Haberin Devamı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in müdahale etmeye çalıştığı sırada ise TBMM Ulaştırma Komisyonu Başkanı, eski Bakan Adil Karaismailoğlu, Bozan’a önce tokat sonra yumruk attı. Bozan karşılık vermeye çalışsa da başarılı olamadı. Karaismailoğlu daha sonra tekme savurdu.