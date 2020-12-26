Meclis'te yılın son oturumunda yumruklu kavga! TBMM Başkanvekili: İstenmeyen hadiseler yaşandı

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Genel Kurulu’nda görüşülen dernek ve vakıflara kayyım atanmasının önünü açan maddeler de içeren “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ilişkin sözleri AK Parti sıralarından tepki gördü.

İki parti arasındaki söz dalaşı önce arbedeye sonra da kavgaya dönüştü. Yaşanan olaylar üzerine Meclis Başkan Süreyya Sadi Bilgiç, oturuma ara vermek zorunda kaldı. Dakikalarca süren arbedede koronavirüs önlemleri, maske ve mesafe de unutuldu.

İki parti vekilleri arasında yumruklaşmaya kadar giden olayları araya giren milletvekilleri engellemeye çalıştı. Olayların ardından Meclis Başkanvekili Bilgiç, “Tatsız istenmeyen hadiseler yaşandı. 83 milyon vatandaşımıza karşı hoş olmadı.

Birbirimize hakaretten kaçınmamız gerekiyor. Meclis çalışmalarını sokağın normları ile yürütemeyiz. İstenmeyen olaylar, fiziki müdahalelere varan olaylar oldu. Bunlar hoş değil. Burada bize düşen aklıselimi ve sağduyuyu hakim kılmaktır” sözleriyle oturumu açtı.