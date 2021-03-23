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Gündem
Rıza ÖZEL / ANKARA
Haber Giriş: 23.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Meclis’te yıldırım paniği

Rıza Özel
Rıza Özel
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Rıza Özel
Rıza Özel
Meclis’te yıldırım paniği

Ankara’da dün sabah sağanak etkili olurken, Meclis bahçesine düşen yıldırım, korku dolu anlar yaşattı.

Meclis yerleşkesindeki 110 yıllık doğu çınarı cinsi ağaca düşen yıldırım, Çankaya ilçesinde paniğe neden oldu. Bu yıl bakıma alındığı öğrenilen tarihi ağaç, isabet eden yıldırımla neredeyse ikiye ayrıldı. Ağacın kopan dalı ise otoparka girmek üzere olan seyir halindeki bir aracın üzerine düştü. Olayın ardından polis ekipleri ve Meclis personeli, ağacın çevresinde önlem aldı. Olayda yaralanan olmazken, 100 santimetre çapı olan çınar ağacı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekiplerinin müdahalesiyle hayatiyetini sürdürecek.

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Rıza Özel
Rıza Özel
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