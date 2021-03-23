Meclis’te yıldırım paniği

Meclis yerleşkesindeki 110 yıllık doğu çınarı cinsi ağaca düşen yıldırım, Çankaya ilçesinde paniğe neden oldu. Bu yıl bakıma alındığı öğrenilen tarihi ağaç, isabet eden yıldırımla neredeyse ikiye ayrıldı. Ağacın kopan dalı ise otoparka girmek üzere olan seyir halindeki bir aracın üzerine düştü. Olayın ardından polis ekipleri ve Meclis personeli, ağacın çevresinde önlem aldı. Olayda yaralanan olmazken, 100 santimetre çapı olan çınar ağacı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekiplerinin müdahalesiyle hayatiyetini sürdürecek.

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