Meclis’te yenidoğan önerileri: Bebek yattıkça para gelmemeli

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Yenidoğan çetesiyle gündeme gelen özel hastanelerdeki yoğun bakım hizmetleri ve bebek ölümleri Meclis’in gündemindeydi. TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu’nda konuşan TOBB Sağlık Hizmetleri Meclis Başkanı Banu Küçükel, şu tespit ve önerilerde bulundu:

SİSTEM TOPYEKÛN KALDIRILMALI: “Bir sağlık kuruluşu düşünün ki -bu, kamu veya özel fark etmez- sağlık hizmeti bir kişiye veya bir şirkete taşere edilmiş olsun. Bunun komplikasyonları çok ağır. Onun için bir defa, bu sistemin topyekûn kaldırılmasını öneriyoruz.

RUHSAT VAR KADRO YOK: İkinci problem kadro. Bir özel hastane ruhsatında kadın doğum branşı varsa, neonatal (yenidoğan) yoğun bakım açmak zorunda. Ama o hastanenin bir neonatolog kadrosu var mı? Sağlık Bakanlığı, biliyorsunuz, konuda uzman yetişmiş pediatristlerin de yapabileceğini söylüyor ki bize göre mutlaka neonatologların yapması gereken bir şey. Sağlık Bakanlığımız bunu sayı az olduğu için özele veremiyor. Ruhsatı veriyorsunuz, peki bu nasıl çalışacak?

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UZAYAN YATIŞTAN PARA KAZANILMAMALI: Üçüncü problem geri ödeme. Yoğun bakımlarda, uzayan yatıştan para kazanılan bir sistem yanlıştır. Hasta yattıkça para kazanılmaması gerekiyor. Burada tam tersi, hasta ne kadar erken şifa bulursa, ne kadar az komplikasyon olursa o kadar ödüllendirici bir sisteme geçmek lazım. Yani değer bazlı ödeme sistemine geçmek şart.

DEĞER BAZLI DENETİM SİSTEMİ: Dördüncü ana problem, bizim denetlemelerimiz özel sektörde daha çok teknik, idari ve mali oluyor. Ancak biz hasta ve çalışan güvenliğini ne zaman önceleyip de endikasyon denetimlerine başlayacağız? Hem yatış hem çıkış parametrelerini içine alan, gene değer bazlı denetim sistemini ülkemize kazandırmamız lazım.