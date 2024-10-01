Meclis'te yeni dönem! Numan Kurtulmuş': İsrail'in hedeflerinden biri de Türkiye

Haberin Devamı

Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şöyle:

Günümüzün bölgesel kaos ortamının getirdiği şartlar göze alındığında artık şirazesi kaçmış bir şekilde İsrail'in saldırgan tutumundan dolayı Türkiye'nin daha fazla birlik beraberliğe ihtiyacı vardır. Bu yüzden TBMM'deki bütün siyasi partilerin bu birlik ve beraberliğe katkı sağlayacağına inanıyorum.

"İSRAİL'İN HEDEFLERİNDEN BİRİ TÜRKİYE"

Özellikle Gazze diye başlayan İsrail'in saldırgan tutumları, nihayetinde bölgedeki bütün ülkelerin egemenliğini tehdit edecek boyuta ulaşmıştır. Gözü dönmüş çetenin hiç şüphesiz hedeflerinden biri de Türkiye'dir. Türkiye'nin İsrail'in bu saldırgan tavırları önleyecek programları ortaya koyması şarttır.

Burada Ağustos ayında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ağırladık, tarihe geçen konuşmasına şahitlik ettik ve Filistin davasına sahip çıktığımızı tüm dünyaya ilan ettik. Filistin davası, vicdan sahibi bütün insanlığın ortak noktası haline gelmiştir. TBMM olarak bu saldırgan İsrail'e karşı her alanda mücadele edeceğiz.

Haberin Devamı

Türkiye, bu yeni dünyanın yeni şartları çerçevesinde gücü artan bir ülke olarak ortaya çıkmaktadır. Demokrat, katılımcı, kuşatıcı, özgürlükçü ve güçler ayrımını esas alan yeni bir anayasa ile Türkiye'ye nefes aldırmak mümkün olacaktır.



Geçtiğimiz yıl içerisinde TBMM, geleni itibariyle büyük bir sorumlulukla nezaket içerisinde fikri tartışmaların yeri olmuştur. Geçtiğimiz yıl içinde TBMM, genel kurul ve komisyon çalışmalarında 512 bin saat çalışmış, 73 kanun kabul edilmiş, 54 TBMM kararı kabul edilmiştir.

Gözden Kaçmasın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile görüştü Haberi görüntüle

Bu kadar yoğun çalışmaya rağmen maalesef bir kaç oturumda ortaya çıkan kaba sözler, kavgalar TBMM'ye yakışmamış, bu kadar çalışmaya gölge düşürmüştür. Ayrıca önümüzdeki dönemde Meclisimize büyük sorumluluklar düşüyor.

Meclisimizin üstüne düşen önemli ödevlerden birisi de etkin ve kaliteli yasama sürecinin ortaya çıkması, çağdaş bir içtüzüğün yapılabilmesi içinde siyasi partiler olarak bir araya geleceğiz.

Günümüzün dış politikasında, özellikle çok taraflı, etkin anlayışımız içerisinde parlamenter demokrasimizin önemi giderek artmaktadır.

Haberin Devamı

Önümüzdeki bu çalışma döneminde demokratik standartları yüksek, istişareye açık bir şekilde çalışmaları sürdüreceğiz, yeni anayasa ve iç tüzük gibi tarihi görevleri yerine getirmek için çalışacağız.