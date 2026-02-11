Haberin DevamÄ±

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'na atanan AkÄ±n GÃ¼rlek ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na atanan Mustafa Ã‡iftÃ§i'nin yemin tÃ¶reni Ã¶ncesi Meclis'te gerginlik yaÅŸandÄ±. CHP'li vekiller kÃ¼rsÃ¼yÃ¼ iÅŸgal etti.Â

CNN TÃœRK muhabiri Melike GÃ¶rÃ¼r Meclis'te yaÅŸananlarÄ± canlÄ± yayÄ±nda aktardÄ±:

AkÄ±n GÃ¼rlek yemin etmek iÃ§in kÃ¼rsÃ¼ye geldiÄŸi sÄ±rada Meclis Genel Kurulu'nda uzun sÃ¼re unutulmayacak gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yaÅŸandÄ±. Zaten bir eylem olmasÄ± bekleniyordu. Atanan bakanlarÄ±n gelmesiyle birlikte gerilim arttÄ±. Ä°lk olarak CHP'li Murat Emir sÃ¶z aldÄ± ve anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi. AkÄ±n GÃ¼rlek'in hala Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi. A K Partili Abdulhamit GÃ¼l de anayasaya aykÄ±rÄ± bir durumun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n alÄ±nÄ± Ã§izdi.Â

Haberin DevamÄ±

YENÄ° BAKANLAR YEMÄ°N ETTÄ°

Meclis'te gerginlik devam ederken Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Mustafa Ã‡iftÃ§i ve Adalet BakanÄ± AkÄ±n GÃ¼rlek yemin etti.

AyrÄ±ntÄ±lar geliyor...