Meclis'te yemin töreni öncesi gerginlik! CHP'li vekiller kürsüyü iÅŸgal etti

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#TBMM#Meclis#Gerginlik
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 11, 2026 16:27

TBMM Genel Kuruluâ€™nda, Adalet BakanÄ± AkÄ±n GÃ¼rlekâ€™in yemin etmek iÃ§in kÃ¼rsÃ¼ye geldiÄŸi sÄ±rada CHP grubu kÃ¼rsÃ¼ye yÃ¼rÃ¼dÃ¼. Genel Kurulâ€™da arbede yaÅŸandÄ±. BirleÅŸime 15 dakika ara verildi.

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'na atanan AkÄ±n GÃ¼rlek ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na atanan Mustafa Ã‡iftÃ§i'nin yemin tÃ¶reni Ã¶ncesi Meclis'te gerginlik yaÅŸandÄ±. CHP'li vekiller kÃ¼rsÃ¼yÃ¼ iÅŸgal etti.Â 

CNN TÃœRK muhabiri Melike GÃ¶rÃ¼r Meclis'te yaÅŸananlarÄ± canlÄ± yayÄ±nda aktardÄ±:

AkÄ±n GÃ¼rlek yemin etmek iÃ§in kÃ¼rsÃ¼ye geldiÄŸi sÄ±rada Meclis Genel Kurulu'nda uzun sÃ¼re unutulmayacak gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yaÅŸandÄ±. Zaten bir eylem olmasÄ± bekleniyordu. Atanan bakanlarÄ±n gelmesiyle birlikte gerilim arttÄ±. Ä°lk olarak CHP'li Murat Emir sÃ¶z aldÄ± ve anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi. AkÄ±n GÃ¼rlek'in hala Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi. A K Partili Abdulhamit GÃ¼l de anayasaya aykÄ±rÄ± bir durumun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n alÄ±nÄ± Ã§izdi.Â

Meclis'te gerginlik devam ederken Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Mustafa Ã‡iftÃ§i ve Adalet BakanÄ± AkÄ±n GÃ¼rlek yemin etti.

AyrÄ±ntÄ±lar geliyor...

