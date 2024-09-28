Meclis’te vatandaşa anayasa merkezi kurulmalı

Haberin Devamı

Hürriyet’in geleneksel kahvaltısına katılan Abdullah Güler özetle şunları söyledi:

* “(Cezasızlık algısı yargı paketinde) Mevcuttaki infaz sistemimizde 2 yıllık bir cezayı aldığınızda, suça göre değişerek cezaevinde bir gün bile geçirmeden kişi dışarıya çıkıyor. Bu da toplumda cezasızlık algısı oluşturuyor. Kısa süreli cezalarda belli bir limitte de olsa kişinin belli bir oranda cezaevindekalması konusunda teklif üzerinde çalışıyoruz. Belli bir oran olabilir, örneğin 5’te 1’i gibi. 10. ya da 11. yargı paketinde gelebilir.

AFFA KARŞIYIM

* (Af gelecek mi?) Ben temel olarak affa karşıyım. Suça karışmış, suç eğiliminde olan kişilerin toplum düzenini bozma noktasında bir cezai yaptırımla karşılaşmadan af gibi veya başka sebeplerle çıkması cezasızlık algısı oluşturup, toplum düzenini bozan bir şey. Mahkûmun ıslahında sadece verilen cezayı çekmesi değil, onun topluma yeniden kazandırılması ve tekrar suç işlememesi konusunda bizim kafa yormamız gerekiyor.

Haberin Devamı

ATALAY İÇİN 2 YOL VAR

* (Can Atalay tartışması) Can Atalay’ın yemin edebilmesi için 2 yol var. Birincisi, yeniden yargılama şartları çerçevesinde ilgili yerel mahkeme tarafından bir yargılama yapılması, bu mahkûmiyet hükmünün tüm sonuçlarıyla beraber ortadan kaldırılması gerekir. İki, Adalet Bakanlığı vasıtasıyla kanun yararına bozma dediğimiz bir usul ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili dairenin bu konularda o hükmü bozacak bir kararı olması gerekiyor. Onun haricinde ne yasamanın ne başka bir kurumun kesinleşmiş mahkûmiyet hükmünü ortadan kaldıracak bir durumu olamaz.

TEMİZ DİLE DAVET

* (Meclis içtüzüğü değişikliği) O görüntüler (Meclis’te yumruklu kavga) hiç doğru değildi. Meclis Başkanımız ziyaretler yapıyor. Daha temiz bir dile davet ediyor. Bazı milletvekillerinin gündemi sadece hakaret. Bu kişiler belli. Meclis Başkanımız bunu da grup başkanvekillerine ve gruplara söyledi. Biz kendi grubumuzu da uyarıyoruz. Herkes kürsüde düşüncelerini özgürce ifade etsin ama kimseye hakaret etmesin. Dokunulmazlık birilerinin suç işleme alanı değil. Meclis oturumundan çıkartılma cezasını biraz daha açık düzenlememiz gerekiyor. Fikrini her türlü söyle ama hakarete, sövmeye ve aşağılamaya yönelik laf kullanıldığında Meclis Başkanı(nın otomatik kapatma ve konuşmasına son verme gibi bir yetkiyi teklif etmek lazım. Muhalefetle görüşeceğiz.

Haberin Devamı

VATANDAŞA ANAYASA MERKEZİ

* (Anayasa süreci) Bütün partilerin sonuca yönelik sivil bir anayasayı nasıl oluşturabiliriz bunu ortaya koymamız lazım. Muhalefet partileriyle de görüşeceğim. Meclisimizde derneklerin, vakıfların, üniversiteler, işçi-işveren, sivil toplum örgütlerinin yeni anayasadan beklentisi nedir diye görüşünün bildirileceği bir merkez kurmak lazım. Buradan da yasama uzmanlarımız genel bilgilerdeki konu başlıklarını ortaya koyup, buna yönelik önerileri metin haline getirmesi lazım. Bizim de bunu müzakere etmemiz gerekiyor. Mutlaka yeni bir anayasaya kavuşmamız lazım. Anayasanın ilk 4 maddesiyle bizim bir sorunumuz yok. Bu tartışma konusu bile değil.”