Meclis’te trollere beddua

Sosyal medya infazları siyasilerin ortak yakınma konusu oldu. Meclis Başkanvekili Celal Adan’ın, kimliğini gizleyip politikacıların saygınlığını hedef alan trollere karşı bedduası Meclis Genel Kurulu’nda alkışlarla karşılandı. Meclis’te kısa bir oturum konusu olan sosyal medya yakınmaları şöyle:

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Söylediğiniz şey bağlamından koparılıyor, yüzlerce yazı yazılıyor, bir sürü haber, bir sürü tweet... Artık insan haklarını savunacağım derken bunu yapanlar bizim insan olduğumuzu unutuyorlar galiba.

Meclis Başkanvekili Celal Adan: Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Sosyal medyada bir grup insan... Allah insanların haysiyetini, şerefini onlardan korusun. Karanlık bir odaya geçiyor, ismini cismini gizleyerek... Bu ülkede ismini gizleyip, Türkiye’yi sevenlerin Allah belalarını versin. Ne gizliyorsun? Ahlaksız. Bir adam ismini gizleyerek siyasi değerlendirme yapar mı? Geçmişte bir olayı anlatacağım: Adam eve geliyor, eşine ‘Odada çalışacağım’ diyor. Adam mektubu yazıp saklıyor. Ertesi gün eşi mektuba bakıyor, haftada iki kez görüştüğü arkadaşıyla ilgili Genel Başkan’a mektup yazmış. İşte şöyle sana karşı, böyle karşı. Kadıncağız mektubu gönderiyor genel başkana, ‘Bunu yazan eşim’ diyor. Şimdi bu milletvekili ne talihsiz bir milletvekili ya.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: En düşmanımın seçmeyeceği görüntülerle ve sabaha kadar hakkımda 90 bin tweet. Yahu, bana bir şey olmaz, tanınırlığımı arttırır.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: Troll dili, siyasetin dili olmaya başlıyor. Bir tür derinlik sarhoşluğu olarak tanımlayacağım...