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Mert Gökhan KOÇ / ANKARA
Haber Giriş: 04.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Meclis'te tehlikeli yakınlaşma

Mert Gökhan KOÇ
Mert Gökhan KOÇ
mkoc@hurriyet.com.tr
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Mert Gökhan KOÇ
Mert Gökhan KOÇ
mkoc@hurriyet.com.tr
Meclis'te tehlikeli yakınlaşma
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TBMM Genel Kurulu, koronavirüs salgınında yeni normalleşme dönemine geçilirken çalışmalarına yeniden başladı.

Milletvekilleri, Genel Kurul’da maske takarak çalışırken sosyal mesafe kuralları da çoğu zaman unutuldu. Meclis sıralarındaki yazılı uyarılara rağmen birçok milletvekili bir sıra boşluk bırakmayı unutarak yan yana oturdu. Sohbetler sırasında da mesafe ve temas etmeme kuralları zaman zaman hiçe sayıldı. 

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Mert Gökhan KOÇ
Mert Gökhan KOÇ
mkoc@hurriyet.com.tr
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