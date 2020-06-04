Meclis'te tehlikeli yakınlaşma

Milletvekilleri, Genel Kurul’da maske takarak çalışırken sosyal mesafe kuralları da çoğu zaman unutuldu. Meclis sıralarındaki yazılı uyarılara rağmen birçok milletvekili bir sıra boşluk bırakmayı unutarak yan yana oturdu. Sohbetler sırasında da mesafe ve temas etmeme kuralları zaman zaman hiçe sayıldı.