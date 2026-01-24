Meclisâ€™te tabut kavgasÄ±

Haberin DevamÄ±

Kanun teklifinde son konuÅŸmacÄ± olarak CHP Malatya Milletvekili Veli AÄŸbaba kÃ¼rsÃ¼ye Ã§Ä±ktÄ±. AÄŸbabaâ€™nÄ±n peÅŸinden CHPâ€™li vekiller, Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken hayatÄ±nÄ± kaybeden emeklilerin fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n olduÄŸu bir tabut ve â€˜Emeklinin ruhuna el-Fatihaâ€™ yazÄ±lÄ± bir mezar taÅŸÄ±nÄ± kÃ¼rsÃ¼ye taÅŸÄ±mak istedi. Meclis BaÅŸkanvekili Celal Adan duruma itiraz ederken, AK Partili milletvekilleri de CHPâ€™lilere engel olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Gerginlik kÄ±sa sÃ¼rede kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼rken vekiller birbirine girdi. AK Partililer CHPâ€™lilerden tabutu ve mezar taÅŸÄ±nÄ± almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ancak baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±. Tabut ve mezar taÅŸÄ± CHPâ€™li vekillerin ablukasÄ± altÄ±nda CHP sÄ±ralarÄ±na geri dÃ¶ndÃ¼.

3 KEZ DENEDÄ°Â

Kavga nedeniyle oturuma verilen aranÄ±n ardÄ±ndan AÄŸbaba ve CHPâ€™liler kÃ¼rsÃ¼ye yeniden tabut ve mezar taÅŸÄ±nÄ± getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±nca kavgada ikinci raunt baÅŸladÄ±. Ä°ki partiden vekiller tekrar Genel Kurulâ€™da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelip birbirine girdi. Gerginlik nedeniyle verilen aranÄ±n ardÄ±ndan AÄŸbaba yeniden kÃ¼rsÃ¼ye mezar taÅŸÄ± ve tabutla Ã§Ä±ktÄ±. Meclis BaÅŸkanvekili Adan uyarÄ± yapÄ±nca AÄŸbaba bu kez tabutu stenograflarÄ±n Ã¶nÃ¼ne bÄ±raktÄ±. CHPâ€™liler AÄŸbabaâ€™nÄ±n yardÄ±mÄ±na koÅŸarak tabutu ve mezar taÅŸÄ±nÄ± CHP sÄ±ralarÄ±na taÅŸÄ±dÄ±ktan sonra gerginlik sonlandÄ±.

