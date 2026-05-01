Meclis’te Sumud tepkisi… Barbarlık, haydutluk, korsanlık

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Genel Kurul’a sunduğu tezkere, grubu olan tüm partilerin imzasıyla kabul edilerek İsrail hükümeti kınandı. İsrail ordusunun yasadışı operasyonuna Meclis’ten yükselen tepkiler şöyle:

- AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül: Her ülkeden vicdan taşıyan herkesin o gemide olduğu filoya yönelik saldırı asla kabul edilemez. Soykırımcıların bu eylemini caydırıcı bir şekilde uluslararası kurumların engellenmesi insanlık adına sorumluluktur.

- MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç: İsrail’in tüm dünyanın gözü önünde sürdürdüğü soykırım, Akdeniz’de son haydutlukla sınır tanımayan bir boyuta ulaşmıştır. O zalim ablukayı kırmak gayesiyle yola çıkan filoya yönelik korsan baskın, uluslararası hukukun pervasızca çiğnenmesidir. Filistin halkının ise ama’sız ve fakat’sız yanındayız.

Haberin Devamı

- İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez: Sumud Filosu ne yazık ki küresel barbarlık tarafından esir alınmıştır ve Akdeniz’de İsrail bir korsanlık yapmıştır. Bunu şiddetle kınıyoruz.

- Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ: Bütün dünya sizi seyrediyor, siz bir katilsiniz ve Gazze’ye ekmek, ilaç göndermek isteyenlere mani oluyorsunuz. Bazıları ‘lütfen’den anlar, bazıları ‘ulan’dan anlar. Bu İsrail’in ‘ulan’ı ise İslam ülkelerinin ve özellikle Türkiye’nin güçlü olması, bilgi ve teknoloji ülkesi olmaktan geçer.

- Yeni Yol Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç: Kınamak yetmez, bu haydutluğun hesabını sormalısınız. 30 vatandaşımızın durumu bilinmiyor. Derhal harekete geçilmelidir. İsrail üzerinde baskı kurulmalıdır.

ÖMER ÇELİK: İNSANLIK DÜŞMANI BİR SALDIRI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze’ye giden Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yapılan her girişimin asil bir insanlık eylemi olduğunu vurguladı: “Uluslararası sularda yapılan saldırı, ‘insanlık ittifakı’nı hedef alan bir barbarlıktır. İsrail’in tüm insanlığı hedef alan bu barbarlığını lanetliyoruz. İsrail, Küresel Sumud Filosu’na saldırarak insanlık düşmanı bir suç daha işlemiştir. İsrail’in bu barbarlığına karşı tüm uluslararası toplum ortak bir cevap vermelidir. Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumunu takip ediyoruz.”

Haberin Devamı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ULUSLARARSI HUKUK HEDEF ALINMIŞTIR

Dışişleri Bakanlığı’ndan Sumud Filosu’na İsrail’in yaptığı baskına dair açıklama geldi. Açıklamada “Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir. İsrail, Gazze’deki mazlumların yaşadığı insani felakete dikkat çekmeye çalışan Küresel Sumud Filosu’na saldırarak insani değerleri ve uluslararası hukuku hedef almıştır” ifadeleri yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile dün telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığına göre görüşmede, Küresel Sumud Filosu’na İsrail tarafından yapılan saldırı ele alındı.

Haberin Devamı

MSB: GEREKLİ TEDBİRLER ALINIYOR

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırısıyla ilgili “İsrail güçlerince gerçekleştirilen müdahale, uluslararası hukukun ihlalidir. Bu eylem, yalnızca insani değerleri değil, aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer güvenliğini de hedef almaktadır. Doğu Akdeniz’de en uzun kıyıya sahip ülke olarak bölgede meydana gelen gelişmeler yakından ve hassasiyetle takip edilmektedir. TSK tarafından insani yardım ve destek çerçevesinde gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” denildi.

ORTAK BİLDİRİ YAYINLANDI: VATANDAŞLARIMIZI SERBEST BIRAKIN

TBMM’nin ortak bildirisinde, “Söz konusu korsanlık eylemi açık bir savaş suçudur” denildi. Genel Kurul’da oybirliğiyle kabul edilen bildiri Resmi Gazete’de yayımlanacak. Bildiride özetle şunlar kaydedildi: “İnsanlığın tüm tahammül sınırlarını aşan İsrail’i uyarıyor; zorla alıkonulan aktivistleri ve vatandaşlarımızı derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz. TBMM olarak hukuksuz bir şekilde alıkonulan vatandaşlarımızın ve Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan insanlık cephesinin tüm üyelerinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Ayrıca, başta vatandaşlarımız olmak üzere Küresel Sumud Filosu’nun mensuplarına karşı İsrail işgal güçlerince işlenen tüm suçların uluslararası mahkemelerde hesabının sorulmasının öncüsü ve ısrarlı takipçisi olacağız. İsrail’in işlediği insanlık suçlarının hesabını vermesi için tüm parlamentolara, uluslararası parlamenter asamblelere ve uluslararası kuruluşlara birlikte tutum alma ve seslerini yükseltme çağrımızı yineliyoruz.”