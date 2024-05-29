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Meclis’te su tasarrufu

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#Kamuda Tasarruf#Meclis#Su
Meclis’te su tasarrufu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 07:00

Kamuda tasarruf önlemleri kapsamında TBMM’de şebeke suyunu arıtarak içme suyuna dönüştüren sebiller kullanılmaya başlandı.

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Elektrikle çalışan seyyar arıtma cihazları TBMM Ana Bina ile milletvekili ofislerinin bulunduğu Halkla İlişkiler Binası’nda çay ocaklarına veya hemen dışına yerleştirildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un 6 ay önceden başlattığı tasarruf uygulamalarıyla çay ocaklarında kapalı arıtma sistemi kurulmuş ve sıcak su kazanlarına damacana yerine buradan su çekilmeye başlanmıştı. Seyyar cihazlarda arıtılan suya ilgi arttıkça damacana su tüketiminin azalması ve sonlandırılması amaçlanıyor. Yine tasarruf için ana bina ve eklentilerde elektrikli ayakkabı temizleme cihazları kaldırıldı.

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#Kamuda Tasarruf#Meclis#Su

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