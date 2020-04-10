Meclis’te sosyal mesafe uyarısı

Saatler süren görüşmeler sırasında yüzlerinde maskeli milletvekillerinin, Genel Kurul salonunda bir arada oturması ve koyu sohbetleri üzerine Meclis Başkanvekili Levent Gök ‘sosyal mesafeye dikkat edilmesi’ uyarısında bulundu. Gök, milletvekillerinden birbirlerine yaklaşmamalarını ve aralarında mesafe bırakmalarını istedi. Saatler süren Meclis Genel Kurulu’nu yöneten Başkanvekili Levent Gök, sık sık ara vererek salonun havalandırılmasını istedi. Verilen bir ara sırasında tekrar oturumu açmak için salona giren Başkanvekili Gök, maske takmayı unuttu. Maskeli başkanlık divanı üyeleri arasında hemen durumu fark eden Gök, hızla maskesini taktı. Bu sırada Gök’ün maskesi gözlerini kapatınca ortaya çıkan ilginç görüntü dikkat çekti.