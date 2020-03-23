Meclis’te sıkı mesai

HUKUK mahkemelerindeki yargılamaları yeniden düzenleyen ve Hukuk Muhakemeleri Yasası ile başka yasalarda değişiklik içeren torba teklif bu hafta Adalet Komisyonu’nda görüşülecek. Teklifle hukuk yargılamasındaki bazı yöntemler yeniden düzenleniyor. Buna göre ön inceleme, belirsiz alacak davası, yargılama süreleri, feragat, sulh ve kabul, bozmadan sonra ıslah, ihtiyati tedbir, kanun yoluna müracaat, tamamlama kararları, tahkim, delil tespiti yöntemlerine kolaylık getirilirken, sulh ve arabuluculuğa teşvik, mahkemelerin uzmanlaşması, ses veya görüntü yoluyla duruşmaların yapılması gibi hızlandırıcı uygulamalar güçlendiriliyor. Teklif yasalaştığında, “elektronik duruşma” yöntemiyle avukatlar ve taraflar bürolarından duruşmaya katılabilecekler.

TEK HÂKİMİN ALANI GENİŞLİYOR

Celse harcı yargılama giderleri kapsamından çıkarılarak yerine başvurma harcı ekleniyor. Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında istinaf yolu değil, temyiz ve tashihi karar yolu uygulanacak. Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulacak. Kadastro mahkemesinin verdiği kararlara karşı, miktar veya değere bakılmaksızın istinaf veya temyize başvurulabilecek. Ticaret mahkemelerinde tek hâkimle görülebilen dava ve işlerin parasal sınırı 300 bin liradan 500 bin liraya, ticari davalarda uygulanan basit yargılama usulüne ilişkin parasal sınır 100 bin liradan 500 bin liraya çıkarılıyor.

İNFAZ TRAFİĞİ BAŞLIYOR

Adalet Komisyonu çalışırken grup başkanvekilleri de infaz düzenlemesinde uzlaşma arayacak. Son aşamasına gelinen infaz teklifi AK Parti yönetimince CHP ve İYİ Parti gruplarına götürülecek. Bu görüşmelerden sonra teklifin Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre AK Parti, kademeli, alternatif infaz şekillerini güçlendiren yeni bir infaz sistemi getirmeyi planlıyor.

Cinsel, uyuşturucu, örgütlü, terör suçlarını işleyenler ile mükerrirler (tekrar suç işleyenler) hariç cezaların infazı 2/3 (yüzde 67) yerine 1/2 (yüzde 50) olarak uygulanacak. Cezaevinde geçirilecek sürenin 5’te 1’i denetimli serbestlikte geçirebilecek.

Doğum yapan bir kadın, doğumun üzerinden 1.5 yıl geçmeden cezaevine konulamayacak. 70 yaşın üzerindekiler 2 yıl ve altındaki cezalarını, 75 yaşın üzerindekiler ise 4 yıl ve altında kalan cezalarını konutta çekecek.

6 SUÇ KAPSAM DIŞI

CİNSEL suçlar, kasten adam öldürmek, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlarını işleyenler ile mükerrirler (tekrar suç işleyenler) 1/2 infaz kapsamı dışında kalacak. Bu suçlarda infaz yine 3/4 (yüzde 75) olarak uygulanmaya devam edecek. Bu suçlardan herhangi birinden 10 yıl ceza alan kişinin cezasının infazı 7.5 yıl olarak uygulanacak. Bu cezanın da 1/5’i denetimli serbestlik kapsamında geçirilecek.