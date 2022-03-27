Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Meclis'te Seçim Kanunu teklifinin görüşmelerine başlanacak

#ANKARA#TBMM#Seçim Kanunu
Mecliste Seçim Kanunu teklifinin görüşmelerine başlanacak

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini de içeren 'Seçim Kanunu' teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Haberin Devamı

TBMM Genel Kurulu'nda salı günü; 'Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Teklife göre, yüzde 10 olarak uygulanan seçim barajı yüzde 7’ye indirilecek. İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içindeki her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne paralel olarak Seçim Kanunu'ndaki 'Başbakan' ibareleri kanundan çıkartılacak.

KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ

TBMM Adalet Komisyonu, 'Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak. Teklifle; kadına karşı şiddette işlenen suçlara karşı caydırıcı cezalar getirilecek. Kadına yönelik hem 'yaralama' hem de 'kasten öldürme' eylemlerinde cezaların artırılması öngörülüyor. Kadına yönelik şiddette 'iyi hal' indirimi de kaldırılıyor. Ayrıca sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulamaları ile teklifte yer alıyor.

Haberin Devamı

Bu hafta TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda 60 maddelik 'Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nda değişiklik öngören teklif görüşülecek. Teklifle; futbolcuların tüm anlaşmaları şeffaf olacak. Menajer, oyuncularla en fazla 2 yıllık sözleşme yapabilecek. Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek. Denk bütçe uygulanacak. Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönemin borçlarından sorumlu tutulacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#TBMM#Seçim Kanunu

BAKMADAN GEÇME!

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler Teslada neler oluyor Elon Muskın tweeti de dosyada...

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler! Tesla'da neler oluyor? Elon Musk'ın tweet'i de dosyada...

#Tesla
Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... Ölmek için çok gencim dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... 'Ölmek için çok gencim' dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

#Ukrayna Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler Teslada neler oluyor Elon Muskın tweeti de dosyada...

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler! Tesla'da neler oluyor? Elon Musk'ın tweet'i de dosyada...

#Tesla
Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... Ölmek için çok gencim dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... 'Ölmek için çok gencim' dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

#Ukrayna Rusya Savaşı