Meclis’te seçim haftası

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- HSK İÇİN 15 ADAY YARIŞACAK: HSK üyeleri seçimi, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon tarafından belirlenen 15 aday arasından yapılacak. Genel Kurul, HSK’ya Yargıtay üyeleri arasından 3, Danıştay üyeleri arasından 1, avukatlar arasından 1 üye seçecek. Her üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapılacak. Birinci oylamada, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu aranacak. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle üye belirlenecek.

- RTÜK’E 3 ÜYE SEÇİLECEK: Meclis’te ayrıca AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanlarından RTÜK’e 3 üye seçilecek. Gizli oylamada en fazla oy alan aday üye olacak.

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- 28. DÖNEM BAŞKANLIK SEÇİMİ: TBMM’nin 28. Yasama Dönemi’nin ikinci devresinde Meclis Başkanlığı, grup yönetimi ve Meclis Başkanlık Divanı’nda görev alacakların belirlenmesi için ‘28. Dönem İkinci Devre Başkanlık Seçimi’ 3 Haziran’da yapılacak. Meclis Başkan Vekilliği ile diğer Başkanlık Divanı üyeliği seçimi de olacak. AK Parti kulislerinde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un görevine devam edeceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Meclis Başkanı seçiminin birinci ve ikinci turlarında üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada da salt çoğunluğun sağlanamaması halinde en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılarak en fazla oy alan üye TBMM Başkanı seçilmiş olacak.