Meclis’te savaş bilgilendirmesi

Haberin Devamı

Kapalı oturum sırasında Genel Kurul’dan milletvekilleri dışındakiler çıkarılırken, sadece yeminli stenograflar ile sağır-dilsiz kavaslar görev aldı. Toplantı yapılırken Meclis’in tüm kapıları kilitlendi.

10 YIL DEVLET SIRRI

Fidan ve Güler’in bilgi verdiği görüşmede anlatılanlar devlet sırrı sayılıyor ve tutanaklar en az 10 yıl açıklanmıyor. Kapalı oturumun tutanağı bir zarfa konularak, görevli kâtip üyelerce mumla mühürlenecek ve Meclis arşivine kaldırılacak. Toplantıda konuşulan tüm bilgiler devlet sırrı kabul ediliyor ve katılan milletvekillerinin konuyla ilgili açıklama yapması da yasaklanıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuşmasının ardından Bakan Fidan ile Bakan Güler’i Genel Kurul salonuna davet etti. Kurtulmuş, milletvekilleri dışındaki dinleyicilerin ve görevlilerin dışarıya çıkmaları uyarısını yaparak salonu boşalttırdı.

Haberin Devamı

- İran’a saldırıların ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler dün TBMM Genel Kurul’da bilgilendirme oturumuna katıldı. Oturumu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetirken, kapalı oturum yapılmasına karar verildi. Gazeteciler dışarı çıkarıldı, basın koridorunun Genel Kurul’a yakın olan odaları kilitlendi.