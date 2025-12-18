Meclis’te ‘şantiye şefi’ polemiği

Haberin Devamı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2026 bütçesi, DEM Partili yöneticiler ile Bakan Murat Kurum arasında ‘şantiye şefi’ polemiğiyle Meclis Genel Kurulu’ndan geçti. Bakan Kurum, 27 Aralık’ta Hatay’da düzenlenecek programda 455 bininci afet konutunun teslim edileceğini anlatırken, “Dile kolay! 500 bini aşkın konutu eşzamanlı planlayacaksınız, projelerini çizeceksiniz ve 11 ilde, 3 bin 481 şantiyede bu işleri yöneteceksiniz” diye konuştu. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit ise “30 dakikalık konuşmanın 27 dakikasında yaptığı inşaatları anlattı. Ya, sanırsınız ki şantiye şefi!” diye tepki gösterdi. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan da “Deprem bölgelerine gittik ve gördük, koca şantiye. Hatay koca bir şantiye, trafik çile, hareket bile edemiyoruz orada” dedi.

KENDİNCE KÜÇÜMSÜYOR

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, “Hakikaten şaşkınlıkla dinledim. Umarım bir gün deprem bölgesine gidip ülkenizin bu gururuna ortak olursunuz” karşılığını verdi. Bakan Murat Kurum da şunları söyledi: “Sayın Başkan ‘şantiye şefi’ diyerek kendince yapılan işi küçümsüyor. 11 ili ayağa kaldırmak, deprem bölgesini bitirmek şantiye şefliği ise evet şantiye şefliği yapmak bizim için büyük bir gururdur. Evet, ben şantiye şefiyim, deprem bölgesinin şantiye şefiyim. Diyorsunuz ki ‘15’inci günde devlet yoktu.’ Devlet oradaydı, biz ilk saat itibarıyla oradaydık. Deprem oldu, biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 11 ilimize koştuk. Peki siz ne yaptınız? Ellerinizi ovuşturdunuz; ‘Şimdi bittiler’ dediniz... ‘Enkaz altında kalırlar’ dediniz, ‘Yapamazlar, bitiremezler’ dediniz, bitirdik, 455 bin konutu alnımızın akıyla tamamladık. Eğer bu işler size kalsaydı 11 ildeki vatandaşlarımız ve oradaki binalarımız halen enkaz halindeydi, enkaz.”

MUHALEFETTEN TEŞEKKÜR

AK Parti ve MHP grupları, Kurum’un çıkışını alkışlarken İYİ Parti Sözcüsü de destek verdi. İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, seçim bölgesinde gelinen aşama nedeniyle Bakan Kurum’a teşekkür etti. Çirkin, “Doğrusunu söylemek gerekir ki Sayın Çevre Bakanı’na Hataylılar adına, Hataylı depremzedeler adına teşekkür ederim. Fikri namus gereği teşekkürü bir vazife biliyoruz” diye konuştu.

SİTELERE AİDAT DENETİMİ

BAKAN Kurum, fahiş site aidatları başta olmak üzere güncel bazı toplumsal beklentilerle ilgili şunları söyledi: “Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren site yönetim yasasıyla haksız aidat artışlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda site yönetimleri enflasyon oranı üzerinden artış istemeyecek, site yönetimlerine denetimlerimizi yapacağız ve şirketler yılda en az bir kez denetlenecek ve yine site sakinlerinin şikâyetleri doğrultusunda da denetim yapılabilecek.

2/B MÜJDESİ

Bu yıl hayata geçirdiğimiz önemli bir yönetmeliğimiz de sığınaklara ilişkindi. Mevcut sığınakların standardını kontrol edecek, millet bahçeleri, metro gibi alanları sığınak hizmeti verecek şekilde düzenleyecek, yeni sığınakların yapılmasını sağlayacağız. Hazine’ye ait 2/B arsalarımız için 5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği çok özel bir adımı daha atıyoruz. 81 ilimizde 2/B alanlarının buradaki mülkiyet haklarını belirliyor ve inşallah kardeşlerimize tapularını kazandırıyoruz.”