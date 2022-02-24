Meclis’te Rusya endişeleri

Haberin Devamı

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün gerçekleşen oturumda, milletvekillerinin yaşanan krizle ilgili endişeleri Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Bu süreçte Türkiye olarak, diplomasinin hâkim olması, gerginliğin ortadan kalkması adına büyük bir gayret içerisinde olduğumuza bütün dünya şahittir. En kötü barış, savaştan daha iyidir.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Ukrayna’nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hiçe sayan ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olan bu kararı asla kabul etmiyor ve kınıyoruz.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş: Ukrayna gerilimindeki her denklem, Türkiye’yi jeopolitik ve ekonomik olarak etkileyecek.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk: Rusya-Ukrayna krizinden en çok etkilenecek ülkelerin başında da yine Türkiye geliyor.

Haberin Devamı

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan: Rusya Federasyonu’nun almış olduğu son kararlar, bölge ülkeleriyle olan ilişkilerimizi ancak olumsuz yönde etkileme riskini taşımaktadır.

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz: Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan en önemli belgelerden biri Lozan Anlaşması ise, diğeri de Montrö Boğazlar Sözleşmesi’dir. Türkiye’nin bekasıyla ilgili bu 2 anlaşma âdeta Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu belgeleri gibi uluslararası hukuk araçlarıdır. Ne mutlu ve ne gurur verici bir durumdur ki bu anlaşmalar zamanında imzalanmış.

MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu: Rusya’nın attığı her adımın Türkiye’nin menfaatlerine tehdit oluşturduğunun farkında olmak zorundayız.”