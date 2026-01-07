Meclis’te rapor mesaisi

Haberin Devamı



Parti yetkilileri, ortak bir metin çıkarmak amacıyla ‘çerçeve mutabakat’ sağlandığını belirtirken, partilerin teklif metinlerinin de raporun ekinde ayrı ayrı yer alması öngörülüyor. Olağan çalışma dönemini tamamlayan ve 28 Şubat’a kadar ek süre alan komisyonda grubu bulunan partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibi dün Kurtulmuş başkanlığında toplandı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Partiler arasında zamanlama konusunda sorun çıkacağı kanaatinde değilim. Çok gecikmemesinde yarar var. Herkes yapıcı, üstüne düşeni yerine getirme konusunda samimi” dedi.

KESİNLİKLE UZLAŞIRIZ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da başlıkları tespit ettikten sonra önümüzdeki günlerde yazımın tamamlanacağını vurguladı. Yıldız, “Kesinlikle uzlaşırız. Yani standartlar belli. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş kodları elbette tartışılacak bir konu değil; çerçevesi belli, onun için anlaşırız” diye konuştu. Yeni Yol Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen de komisyonun ek süresi sona ermeden raporun bu ay içerisinde tamamlanmasını beklediklerini vurguladı.