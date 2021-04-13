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DHA
Haber Giriş: 13.04.2021 - 17:34 | Son Güncelleme:

Meclis'te rahatsızlanan HDP'li Kemal Bülbül hastaneye kaldırıldı

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Meclis'te rahatsızlanan HDP'li Kemal Bülbül hastaneye kaldırıldı

TBMM'de muhalefet kulisinde otururken rahatsızlanan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

HDP Antalya Milletvekili Bülbül, TBMM'de muhalefet kulisinde oturduğu sırada rahatsızlandı. Bülbül'e ilk müdahaleyi, doktor olan CHP'li milletvekilleri Candan Yüceer ile Murat Emir yaptı.

HDP'li Bülbül, daha sonra milletvekilleri tarafından özel hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Kemal Bülbül'ün sıvı kaybı nedeniyle halsiz düşerek fenalaştığı öğrenildi.

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