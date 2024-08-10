Meclis’te özel takvimli iki oturum

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TBMM Genel Kurulu, milletvekilliğinin düşürülmesi kararı Anayasa Mahkemesi’nce (AYM) “yok hükmünde” sayılan tutuklu avukat Can Atalay’la ilgili olağanüstü toplantı yapacak. Anamuhalefet CHP’nin öncülüğünde DEM Parti, Saadet-Gelecek grupları, DEVA, TİP, DP ve EMEP’li vekillerin ortak dilekçesiyle Meclis’in 16 Ağustos Cuma günü saat 14.00’te olağanüstü toplanması istendi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un, takvimle ilgili ön uzlaşma nedeniyle bu tarih için çağrı yapması bekleniyor.

Can Atalay

ŞİMDİ NE OLACAK?

Meclis İçtüzüğü’ne göre Genel Kurul’un çağrı tarihinde toplanabilmesi için en az 200 milletvekilinin hazır bulunması gerekiyor. İYİ Parti dışında 220 sandalyeyi aşan başvurucuların Genel Kurul’da yeterli çoğunluğu toplaması bekleniyor. Dilekçeye imza atmayan İYİ Partili yöneticilerin de toplantıya katılma eğilimini ilettikleri öğrenildi. Genel Kurul toplandığında ise yapılacak işlemde Meclis Başkanlığı’nın tutumu ve çoğunluğun kararı etkili olacak. Üç yıl önce TBMM üyeliği düşürülen Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, AYM’nin verdiği “hak ihlali” kararı ve ardından yerel mahkemenin “yeniden yargılama” kararının Meclis Genel Kurulu’nda okunmasıyla milletvekilliğine dönmüştü. Bu işlemde Genel Kurul’da herhangi bir oylama yapılmadı. Muhalefet, emsal karar uyarınca, AYM kararının Genel Kurul’da okunmasıyla Atalay’ın TBMM üyeliğine dönmesini talep ediyor.

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‘OKUNAMAZ’ GÖRÜŞÜ

AK Parti’den bazı kurmaylar ise, AYM “karar verilmesine yer olmadığına” karar verdiğinden okunacak bir karar bulunmadığını savunuyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, “AYM çoğunluğu aslında gerçek bir karar

vermemiştir. Hiçbir merci hukuken AYM’nin bu kararına göre işlem yapmak mecburiyetinde değildir” demişti. Genel Kurul’daki süreç Kurtulmuş’un tutumuna göre ilerleyecek. Meclis Başkanı muhalefetin istemini kabul etmezse usul tartışması açılması ve sonrasında oylamayla karar verilmesi gerekiyor.

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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın dün basın toplantısında, “Biz, bir kesin hükmün bulunmadığına yönelik tespitin neticesinde, Can Atalay arkadaşımızın milletvekilliğinin düşmediğini, 14 Mayıs 2023’ten bu yana devam ettiğini düşünüyoruz; hukuk bunu söylüyor” dedi.

MHP, Can Atalay’ın durumuna ilişkin muhalefetin Meclis’te yapılmasını talep ettiği olağanüstü toplantıya katılmayacaklarını açıkladı. Kararı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından duyurdu.

TBMM’DE ÜÇÜNCÜ KONUŞMASI OLACAK

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, gelecek hafta katılacağı özel oturumda üçüncü kez TBMM kürsüsünden dünyaya seslenecek. Çalışmasına ara veren Meclis Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un çağrısıyla 15 Ağustos Perşembe günü saat 15.00’te olağanüstü toplanacak. Mahmud Abbas daha önce iki kez TBMM Genel Kurulu’na hitap etmişti. Abbas, 13 Kasım 2007’de “Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı” unvanıyla kürsüye çıktı. Aynı oturumda Türkiye’nin davetlisi olarak İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres de konuştu. Abbas, 10 Aralık 2012’de ise “Filistin Cumhurbaşkanı” olarak Meclis’ten dünyaya seslendi. Kurtulmuş’un çağrı metnine göre de Abbas’ın gelecek haftaki Türkiye ziyareti “Filistin Devlet Başkanı” unvanıyla gerçekleşecek ve Meclis’te de bu unvanla kürsüye davet edilecek. Geçmiş yıllarda ABD Başkanları Bill Clinton, Barak Obama, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulf, Ürdün Kralı Hüseyin Abdullah Bin Ali, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş gibi devlet adamları da TBMM kürsüsünden önemli mesajlar verdiler.

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