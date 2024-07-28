Meclis’te olimpiyat dalgası

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Leyla Şahin Usta (AK Parti Grup Başkanvekili): Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılışını izledik (!) Ne yazık ki izleyemedik. Sporun tarihi ve kültürel zenginlikleri yerine her türlü sapkınlığın sunumu ile LGBT rezaletinin sergilendiği bir törenle açılış yapıldı.

- Murat Emir (CHP Grup Başkanvekili): Başlayan olimpiyatların hem dünya barışına hem de ülkeler arası ilişkilerin gelişmesine katkı vermesini diliyorum. Umuyorum ki özellikle Ukrayna’da, dünyanın her yerinde ve çok daha önemli bir şekilde Gazze’de yaşanan insanlık dışı katliamın durdurulması için spor bir barış fırsatı olarak değerlendirilir. Bu katliama tüm dünyanın, tüm insanlığın açık bir biçimde karşı durmasının zamanı gelmiştir.

5’İ BARTIN’DAN

- Yusuf Ziya Aldatmaz (AK Parti Bartın Milletvekili): Dünyada ve ülkemizde milli sporcular tarafından tercih edilen Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin mevcut 986 öğrencisinin 127’si milli sporculardan oluşmaktadır. Paris Olimpiyatları’na katılan 102 sporcumuzdan da 5’i Bartın Üniversitesi öğrencisidir.

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SİVAS TEMSİLCİLERİ

- Rukiye Toy (AK Parti Sivas Milletvekili): 102 milli sporcumuz madalya mücadelesi verecek. Sivasımızı ve ülkemizi temsil edecek olan para halterci olimpik sporcumuz Abdullah Kayapınar ve görme engelli atletizm sporcumuz Oğuz Akbulut’la birlikte tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.

- Emre Çalışkan (AK Parti Nevşehir Milletvekili): Bu olimpiyat açılışı mıydı, yani spor müsabakası açılışı mıydı yoksa LGBT, pedofili, satanizm gibi her türlü sapkın akımın propaganda töreni miydi belli değil.

- Sezai Temelli (DEM Parti Grup Başkanvekili): Bu olimpiyatlarda yeni bir şey daha oldu. Olimpiyat Meşalesi Koşusu’na hem bir Kürt sporcu katıldı hem de Türk sporcu vardı.