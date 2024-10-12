Meclis’te okul zili

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CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, görüşmelerin son konuşmacısı olarak kürsüye okul ziliyle çıktı. Atanmayan öğretmenler sorununun Türkiye’nin temel bir sorunu haline geldiği dile getiren Özçağdaş, şöyle konuştu: “En son, Sayın Bakan Mahmut Özer 8 Mayıs 2023’te atama yapmıştı, o günden bugüne de 23 bin 670 öğretmen emekli oldu ama atama yapılamıyor. Sayın Bakan ‘60 bin ihtiyaç var’ dedi geçtiğimiz günlerde, üstüne 23 bin emekli geldi. Bu kanun teklifi biraz önce reddettiğiniz önergemizle atanmayan öğretmenlerin, özel okul öğretmenlerinin, engelli öğretmenlerin, söz verdiğiniz, bizzat Sayın Bakanın söz verdiği rehber öğretmenlerin, matematik öğretmenlerinin, fen öğretmenlerinin, unuttuğunuz depremzede öğretmenlerin, ücretli öğretmenlerin, sözleşmeli öğretmenlerin, 100 bine yakın işinden etmekte olduğunuz usta öğreticilerin ve 1,2 milyon cumhuriyet öğretmeninin sorunlarını çözmemektedir.” Özçağdaş, konuşmasının bitiminde AK Parti sıralarına doğru okul zili çaldı.