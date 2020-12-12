Meclis’te ne mesafe ne maske!

Her 6 milletvekilinden birinin koronavirüse yakalandığı Meclis’te saatler süren görüşmelere, önlemler kapsamında zaman zaman ara veriliyor ve Genel Kurul salonu dezenfekte ediliyor. Vekiller yalnızca kürsüde söz aldıklarında maskelerini indirebiliyor. Çay servislerinin bile kaldırıldığı Meclis’te vekiller, tartışmalarda maskelerini indirince sert şekilde uyarılıyor. Ancak zaman zaman bu kurallar unutuluyor. Görüşmeler sırasında Genel Kurul’un havalandırıldığı yarım saatlik arada MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy ile MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Meclis fotoğrafçısına dakikalarca maskesiz fotoğraf çektirdi. 3 vekil önce birlikte salonda, sonra Meclis Başkanlık Divanı önünde, daha sonra ise kürsüde tek tek konuşur gibi yaparak maskelerini çıkarıp pozlar verdi. Vekillerin bu tavrı salondaki vekillerin tepkisini çekti.