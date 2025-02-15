Meclis’te nasıl yankılandı

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Mehmet Baykan (AK Parti Konya Milletvekili): Boğaz sermayesi olarak bilinen TÜSİAD yine siyasete müdahale girişimlerinin aparatı oldu. Haddinizi aşmayın, işinizi yapın, üretim, istihdam, ihracat yapın. Karadeniz’de doğalgaz bulduk, Gabar’da petrol çıkardık, sizden hiçbir açıklama gelmedi; savunma sanayisinde harika işler yapıyoruz, sesiniz çıkmıyor. Aslan dışarıdayken gevezelik yapan kurnaz tilki gibisiniz. Öyle, Cumhurbaşkanı yurtdışı ziyaretindeyken açıklama yapmayı başka nasıl izah edeceksiniz?

Faik Öztrak (CHP Tekirdağ Milletvekili): Sayın Ömer Çelik “Kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz” diyor. Adalet Bakanı “Türkiye eski Türkiye değildir” diyor. Bunları görünce “Acaba ülkede darbe girişimi mi var?” dedim ve konuşmalara baktım. Tabii bu konuşmaların tamamına katılmak mümkün değil ama bunun nesi siyasete müdahale?”

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TÜSİAD YİK BAŞKANI’NA SORUŞTURMA

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, dernek genel kurulunda son dönemdeki hukuk uygulamalarını eleştiren konuşmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 13 Şubat 2025 tarihinde dernek genel kurulunda yapmış olduğu konuşmayla ilgili ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma’ suçlarından soruşturma başlattı. Aras’ın konuşmasında, bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözler sarf ettiği bildirildi. ◊ Elif ALTIN/İSTANBUL