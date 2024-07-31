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Meclis’te maraton bitti

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#Meclis#Hayvanları Koruma Kanunu#Yasa Teklifi
Meclis’te maraton bitti
Rıza Özel
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 07:00

TBMM Genel Kurulu, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin kabulünün ardından 1 Ekim’e kadar kapandı.

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İki gün süren “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşmelerinin son gününde sabaha karşı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Meclis Genel Kurulu’na geldi. İki lider, yasalaşan teklifin son maddelerinin görüşmelerini izledi.

GRUPLARIYLA POZ VERDİLER

Sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeleri öngören kanun teklifinin tümü üzerinde AK Parti adına söz alan, yasanın mimarı AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler oldu. 1 Ekim’e kadar kapanan Meclis Genel Kurulu’nun son konuşmacısı ise CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’tu. Meclis Genel Kurulu’nun kapanışının ardından CHP Grubu Genel Başkanı Özgür Özel’le, İYİ Parti Grubu ise Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’yla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. AK Parti Grubu ise yasa teklifinin kabulü ardından Meclis kürsüsü önünde veda pozu verdi.

 

 

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#Meclis#Hayvanları Koruma Kanunu#Yasa Teklifi

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