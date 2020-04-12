Meclis’te Kuzu tartışması

AK Partili eski Anayasa Komisyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu hakkında, İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti’nin tutuksuz yargılanması için tavsiye ve telkinde bulunduğu gerekçesiyle 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemesi Meclis’te tartışma yarattı.

‘KÖTÜ ÖRNEK DİYE Mİ?’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kuzu’nun Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyeliğinin sürdüğünü anımsatarak şöyle dedi: “Ne diye oturuyor orada? Bir sandalyede kötü örnek diye mi oturuyor? Böyle yapmayın, hukuk politikalarını uygularken şuna dikkat edin, diye mi gösteriliyor? “

‘MASUMİYET KARİNESİ VAR’

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise Kuzu ile ilgili dava için, “Bu, yargımızın da ne kadar bağımsız olduğunu gösteriyor. Hukukun en temel kuralı, masumiyet ilkesi elbette. Herhalde Burhan Kuzu için de geçerlidir. Yarın yargılamaları neticelenir, beraat veya mahkûmiyet kararı çerçevesinde hukukun ve insan haklarının gereği yapılır” dedi.