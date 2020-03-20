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Haber Giriş: 20.03.2020 - 17:33,Son Güncelleme:/

Meclis'te kritik görüşme! AK Parti ve MHP...

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Meclis'te kritik görüşme! AK Parti ve MHP...
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AK Parti ve MHP yetkilileri infaz düzenlemesini görüşmek üzere bir araya geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve AK Partili Adalet Komisyonu üyeleri, TBMM'de MHP Grup Başkanvekilleri ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile bir araya geldi.

Görüşmede infaz kanun teklifinde uyuşturucu suçlarının, örgütlü suçların kapsama alınması ve denetimli serbestliğin 3 yıla çıkarılması gibi konuların ele alındığı öğrenildi. Yasa ile 80 bin kişinin tahliye edilmesinin gündeme geleceği öğrenildi.

AK Partili Muş: İnfaz düzenlemesinde son aşamaya geldik
AK Partili Muş: İnfaz düzenlemesinde son aşamaya geldik
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