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Meclis’te ’kripto para’ ve ’dezenformasyon’ mesaisi

#TBMM#Kripto Para#Dezenformasyon
Meclis’te ’kripto para’ ve ’dezenformasyon’ mesaisi

TBMM’de, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal, kripto para düzenlemesiyle ilgili uzmanlarla bir araya geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın katıldığı toplantıda ise dezenformasyonla mücadele ile ilgili yasal düzenleme görüşüldü.

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AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal, kripto para düzenlemesiyle ilgili TBMM’de, Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcileri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve uzmanlarla bir araya geldi. Toplantıda, kripto paralar konusunda daha önce alınan sektörün görüş ve önerileri gündemdeydi. Toplantıda, yapılacak düzenleme için taslak metin üzerinde değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

MHP İLE DEZENFORMASYON TOPLANTISI

Kripto varlıklarla ilgili yapılan toplantının ardından, dezenformasyon düzenlemesi ile ilgili ayrı bir toplantı gerçekleştirildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın da katıldığı toplantıda, dezenformasyonla mücadele ile ilgili yasal düzenleme hakkındaki taslak metin gözden geçirildi. 

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#TBMM#Kripto Para#Dezenformasyon

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