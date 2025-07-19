Meclis’te komisyon buluşması

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş dün AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Koçyiğit, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ve YYP Grup Başkanı Bülent Kaya ile toplantı düzenledi. Yaklaşık 2.5 saat süren görüşmede alınan kararlar yazılı hale getirilerek partilere sunulacak.

ÜYE DAĞILIMI

Meclis Başkanı’nın gelecek hafta parti liderleriyle yeniden görüşmesi ve ardından üye bildirimleri için gruplara çağrıda bulunması bekleniyor. Meclis’te temsil edilen tüm partiler için 45 kontenjan ayrılması ve komisyonun fiilen 41 üyeden oluşması bekleniyor. Katılacak partilerin koordinatör grup başkanvekilleri de komisyonun üyesi olacak. Meclis’te temsil oranına göre kontenjan ayrılan partilerden AK Parti’ye 13, CHP’ye 7 üyelik düşerken, grubu olan diğer partilere de 3’er üyelik verilecek. Grubu olmayan 7 parti ve bağımsızlar da (kurayla) 1’er üyeyle temsil edilecek. Grubu olan partilerin komisyon için atanmış koordinatör grup başkanvekilleri de doğal üye sayılacak. İYİ Partili Kavuncu komisyona üye vermeyeceklerini toplantıda deklare etti. Bu durumda komisyonun fiilen en fazla 42, Demokrat Parti de katılmazsa 41 üyeden oluşması bekleniyor.

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ÖZEL YASA OLMAYACAK

CHP ve DEM Parti, komisyonun tam yetkili olması ve kararlarının sonuç doğurması için yasayla veya içtüzük değişikliğiyle kurulmasını istemişti. Ancak dünkü toplantıda, “Meclis Başkanı’nın inisiyatifiyle” komisyonun oluşturulması kararlaştırıldı. Süreçte daha esnek hareket edilmesi amacıyla bunun tercih edildiği belirtildi. Görev alanı, çalışma ilkeleri ve karar alma yöntemine de heyetin ilk toplantıda kendi içinde karar vereceği belirtildi. Koordinatör grup başkanvekilleri de ayrıca bir araya gelerek komisyonun gündemi ve ilkeleriyle ilgili taslak oluşturabilecek.

TBMM Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ı kabul ederek bir süre görüştü.