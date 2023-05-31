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Meclis’te kayıt trafiği hızlandı

Güncelleme Tarihi:

#Meclis#MHP#CHP
Meclis’te kayıt trafiği hızlandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 07:00

28’inci dönem parlamentosuna seçilen milletvekilleri, yemin için Meclis Genel Kurulu’nda cuma günü yapılacak özel oturum programı açıklandıktan sonra kayıt işlemlerine hız verdi.

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TBMM Şeref Holü’nde kurulan kayıt masasına dün 50’den fazla milletvekili kayıt yaptırdı. Böylece kaydı tamamlanan milletvekili sayısı 300’ü geçti.

Meclis’te kayıt trafiği hızlandı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu

Milletvekilleri ve parti yetkililerinden yeni döneme ilişkin mesajlar öne çıktı.

Meclis’te kayıt trafiği hızlandı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, yeni parlamentonun en önemli özelliğinin 322 yeni vekilin katılımıyla daha genç bir Meclis ve yüksek temsil oranıyla fikri çeşitliliği taşıması olduğunu vurguladı.

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Meclis’te kayıt trafiği hızlandı

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de “AK Parti’den Meclis’e giren kadın milletvekili sayımız 50. AK Parti’nin ilk döneminde bu oran yüzde 4’tü. Aslında Türkiye Cumhuriyeti’nin ortalaması da yüzde 4.2’dir. Yani tüm Cumhuriyet tarihinde kadın milletvekili oranı bu idi. Biz bu oranı zamanla yüzde 7 yaptık, yüzde 11 yaptık, yüzde 17 yaptık ve şu anda kadın temsili yüzde 20’yi buldu. Bu çok önemli rakam ama elbette yetmez. Daha çok kadının Meclis’te olmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

Meclis’te kayıt trafiği hızlandı

Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan

YERLİ MALI HAFTASI GİBİ...

Meclis kulisi, bölgelerinden ürünler getiren yeni milletvekillerinin ikramlarıyla renklendi.

Meclis’te kayıt trafiği hızlandı

AK Parti Ankara Milletvekili Ömer İleri

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MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, kayıt işleminin ardından Meclis personeli ve parlamento muhabirlerine mesir macunu ikram ederken, bazı milletvekilleri de baklava dağıttı.

Meclis’te kayıt trafiği hızlandı

CHP İstanbul Milletvekili Doğan Demir

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da memleketinden getirdiği orcikleri (cevizli sucuk) basın mensupları ve görevlilere ikram etti. 

Meclis’te kayıt trafiği hızlandı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol

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#Meclis#MHP#CHP

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