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Meclis’te kayıt hatırası

Güncelleme Tarihi:

#CHP#AK Parti#MHP
Meclis’te kayıt hatırası
Rıza Özel
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 07:00

Seçimin ardından mazbatalarını alan milletvekillerinin TBMM’deki kayıt işlemleri devam ediyor.

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ROZETLERİ EŞLERİ TAKTI

- Kayıt işlemlerini Tekirdağ AK Parti Milletvekili Gökhan Diktaş eşi Nazlı Diktaş’la, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş de eşi Feriha Kain Ateş’le yaptı. Vekillere rozetlerini eşleri taktı.

Meclis’te kayıt hatırası

Gökhan Diktaş - Nazlı Diktaş

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın Meclis’te kayıt işlemlerini eşi ve kızıyla yaptırdı. Parmak izi verip mazbatasını teslim eden Akalın’a rozetini eşi Keriman Karmel Akalın taktı. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan da kayıt işlemlerini bitirdikten sonra eşi Güniz Özcan, kızları Elifnaz ve Serra ile fotoğraf çektirdi. Özcan’ın vekil rozetini eşi taktı.

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Meclis’te kayıt hatırası

Türker Ateş - Feriha Kain Ateş

NEVŞEHİR’DE İLKİ BAŞARDI

- MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Nevşehir’in ilk kadın milletvekili olmuştu. Eşi Mustafa ve kızı Ayşe Begüm’le gelen Filiz Kılıç da Meclis’te kayıt işlemlerini tamamladı. Kılıç’ın rozetini kızı Ayşe Begüm taktı.

TRAKYA VEKİLLERİYLE

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ise Meclis’te kayıt işlemlerini Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün ve Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan’la birlikte yaptı. Öztrak ilk kez milletvekili olan Fahri Özkan’a rozetini taktı.

Meclis’te kayıt hatırası

(soldan sağa) Faik Öztrak - Fahri Özkan - İlhami Özcan Aygün

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#CHP#AK Parti#MHP

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