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Meclis’te ‘kanıtları karartma’ tartışması

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#Maden#Bartın#TBMM
Meclis’te ‘kanıtları karartma’ tartışması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 07:00

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) Amasra işletmesinde 41 madencinin yaşamını yitirdiği facianın ardından gelen “delil karartma” iddiaları Meclis’te tartışmaya yol açtı.

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Facianın yaşandığı madene heyet gönderen CHP ve İYİ Parti temsilcileri, sorumlu kişilere görevden el çektirilmediğini, henüz kimsenin gözaltına alınmamasının da “delil karartmaya” neden olduğunu savundu.

Muhalefet partilerinin, “Deliller şüphelilerin elinde” savına karşı çıkan AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ise süreci anlatarak iddiaları yanıtladı.

DİJİTAL SİSTEM VAR KARARTILAMAZ

“Kazanın olduğu akşam -18.05’te patlama oldu, hemen sonraki dakikalarda- Bartın Cumhuriyet Başsavcısı olay mahalline intikal etti. Bütün arama ve el koyma işlemleri kazanın olduğu akşam yapıldı. Başsavcı, karakutulara el koyma işlemlerini orada gerçekleştirdi. Ertesi gün de diğer belgelerle ilgili çalışmalar devam etti.

(Delillerin şüphelilerin elinde olması) Kesinlikle söz konusu değil. Çünkü Amasra ocağında kazayı anbean tespit edebilecek nitelikte elektronik, dijital sistemler mevcut. Orası devlete ait bir ocak ve dijital sistemlerin karartılması söz konusu olamaz.

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(Görevden el çektirmeler) Elbette ki kusur durumuna göre kimlerin ihmali varsa, cezai açıdan sorumlusu kimse elbette ki hesap sorulacaktır.”

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#Maden#Bartın#TBMM

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