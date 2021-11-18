Meclis’te ‘kadınlarımız’ tartışması

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Önceki gün Genel Kurul’da yaşanan tartışma Meclis tutanaklarında şöyle yer aldı:

Cahit Özkan (AK Parti Grup Başkanvekili): Başak Cengiz’in hunhar, sinsi bir cinayetle hayatına son verilmesi yüreğimizi dağladı. Bütün bu cinayetler AK Parti’nin bugüne kadar hem anayasal hem yasal reformlarla kadınlarımızı koruma noktasında yaptığı düzenlemelerin ve kararlı duruşumuzun ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz medeniyetimizden ilham aldığımız ve kadınlarımızın hak ettiği standartları ve koruma mekanizmalarını hayata geçirmeye inşallah devam edeceğiz.

Züleyha Gülüm (HDP İstanbul): ‘Kadınlarımız’ değil, önce ‘Kadınımız’dan vazgeçsen. Kadınlar kimsenin kadını değil, şu dili değiştirseniz.

Meral Danış Beştaş (HDP Grup Başkanvekili): Kadınlarla ilgili söz kurulurken lütfen, hiç kimse ‘kadınımız, kadınlarımız, kadınımız, kadınımız’ diye nakaratları tekrar etmesinler, kadınlar kimsenin değil. Nasıl biz ‘erkeklerimiz’ demiyorsak erkekler de ‘kadınlarımız’ diye konuşmasın yani bir sahiplik ekiyle. Türkçeyi biliyoruz sonuçta, böyle bir aidiyet yok. Bir bu; biz bunu reddediyoruz kadınlar olarak, en azından HDP’li kadınlar olarak.

Özgür Özel (CHP Grup Başkanvekili): Sayın Başkan, biraz önceki değerlendirmelere katılıyorum. Sadece orada ‘En azından HDP’li kadınlar olarak’ deyince biz de CHP olarak durumumuzu netleştirelim. CHP Grubu’nun, sözcülerinin, üyelerinin kadınları yoktur. CHP’de kadınlar vardır, eşittirler, hakları vardır ve hiçbir aidiyet ekini de hak etmezler.

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BACINIZIM DİYENE NE DİYECEĞİZ

Hasan Çilez (AK Parti Amasya): Ya ‘Ben sizin bacınızım’ diyene ne diyeceğiz? Değil misiniz?

Beştaş: Biz ‘bacımız’ demiyoruz.

Çilez: Ha, yok, diyen var da ben... Herkes farklı yani.

Dursun Müsavat Dervişoğlu (İYİ Parti Grup Başkanvekili): Trollük yapma, trollük.

Özkan: AK Parti, pozitif ayrımcılığı parti tüzüğü hâline getiren bir harekettir ve burada, özellikle kadınlarımızın, erkeklerimizin, yaşlısıyla genciyle 85 milyonun kader birlikteliği içerisinde olduğu anlayışını bir kez daha vurguluyoruz.

Erkan Akçay (MHP Grup Başkanvekili): Kullandığımız kelimeler ve cümleler, aynı zamanda lafzıyla ve ruhuyla birlikte anlam ifade ederler. Şimdi, ‘kadınlarımız’ derken, ‘evlatlarımız’, ‘gençlerimiz’, ‘Meclisimiz’, ‘milletvekillerimiz’, ‘siyasi partilerimiz’ derken bunları bir iyelik eki olarak değil, aksine, bir aidiyet ifadesi olarak da alabiliriz.

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Beştaş: Biz de onu reddediyoruz.