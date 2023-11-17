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Meclis’te İsveç ertelemesi

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#İslamofobi#İsveç#TBMM
Meclis’te İsveç ertelemesi
Bülent Sarıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 07:00

İsveç Krallığı’nın, Kuzey Atlantik Antlaşması’na (NATO) katılımını sağlayacak uluslararası protokol dün Meclis sürecinin ilk aşaması olan Dışişleri Komisyonu’nun gündemine geldi.

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Terör ve İslamofobi ile mücadele konusunda İsveç hükümetinin icraatından ikna olmayan milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığı’ndan sorularına ayrıntılı yanıtlar isteyince görüşmelerin gelecek günlerde devam etmesine karar verildi.

NATO ortaklarınca büyük önem verilen protokol dün Fuat Oktay başkanlığında toplanan Dışişleri Komisyonu’nda, uzun bir oturumda ele alındı. İYİ Partili üyeler, İsveç’in terör ve İslamafobiye karşı yeterli mücadeleyi vermediği gerekçesiyle görüşmenin ertelenmesini isterken, HEDEP grubu da NATO’nun genişlemesine karşı çıktı. AK Partili üyeler de Türkiye’nin 71 yıldan beri NATO’nun en güçlü ortaklarından olduğunu ve genel olarak ortaklığın genişlemesini savunduğunu ancak samimi işbirliğinin önemli olduğunu belirtti. Üyeler, süreçte İsveç’in uygulamalarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler istediler. Komisyon Başkanı Fuat Oktay, üyelerin talebi ve bakanlığın hazırlığı amacıyla protokolün görüşmesine başka bir gün devam edileceğini açıkladı.

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 Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, protokole ilişkin sunumunda, İsveç ve Finlandiya ile imzalanan üçlü muhtıra ve kurulan ortak mekanizmaların ardından terörle mücadele konusunda İsveç’in dönüşüm geçirdiğini belirtti. 

 

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#İslamofobi#İsveç#TBMM

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