Meclis’te İstiklal Marşı ittifakı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un hazırladığı ve ilk imza sahibi olduğu önergeyi AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekilleri de imzaladı. Grubu bulunan tüm partilerin destek verdiği önerge Genel Kurul’da kabul edildi. Böylece ‘İstiklal Marşı’nın Kabul Edildiği Gün ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Hakkında Yasa’ya geçici madde eklendi. Mehmet Akif Ersoy tarafından Şubat 1921’de kaleme alınan İstiklal Marşı, İstiklal Harbi’nin devam ettiği günlerde Büyük Millet Meclisi’nde 1 Mart 1921’de okunmuştu. Milli marşın kabulünün 100’üncü yılı etkinliklerle kutlanacak. 2021 boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri düzenlenecek.

ŞENTOP: İTTİFAKLA OLDU

Önergenin gerekçesinde, İstiklal Marşı’nın, büyük şair Mehmet Akif Ersoy’un, Anadolu’nun dört bir yanında devam eden Milli Mücadele’nin ruhunu ve kararlılığını yansıtan ve aynı zamanda büyük mücadeleye coşku ve heyecan kazandıran abidevi eseri olduğu belirtildi. Meclis Başkanı Şentop, kararın, İstiklal Marşı’nın anlamını, milli şair Mehmet Akif Ersoy’un eserlerini, yaptıklarını daha fazla anlatma bakımından imkân sunacağını belirtti. Şentop, “2021’i İstiklal Marşı yılı ilan etmeyi düşünmüştük. Bunu Cumhurbaşkanımızla da konuşmuştum. O da çok uygun olacağını ifade etmişti. Diğer partilerin liderleriyle, Meclis’teki temsilcileriyle görüştüm. Böylece bütün partilerin ittifakıyla bir önerge vererek, 2021’in İstiklal Marşı yılı ilan edilmesini sağlamış olduk” dedi.

HDP DE KATILDI

Meclis’te grubu bulunan 5 parti, son olarak nisan ayında sağlık çalışanlarına şiddetin cezasının ağırlaştırılmasında uzlaşma sağlamıştı. Bu yıl ABD’nin İsrail-Filistin sorununa çözüm planı olarak gündeme getirdiği kararlara da 5 parti ortak tepki gösterdi. HDP yönetimi, son dönemde ABD’nin Türkiye’ye yaptırımlarına karşı bildiri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslam karşıtı açıklamalarının kınanması ve Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarına karşı bildirilere ise imza atmamıştı.