Meclis’te ilk pozitif milletvekili

HDP grubundan 49 yaşındaki kadın milletvekilinin doktor kontrolüne alındığı ve genel durumunun iyi olduğu açıklandı. HDP milletvekilinde herhangi bir rahatsızlık belirtisi görülmeden yapılan testte konoravirüse rastlandığı öğrenildi. HDP Grup Başkanvekilleri Hakkı Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş, grup salonunun bulunduğu katta hafta başında bir temizlik personelinin enfekte olduğu anlaşılınca çay ocağı, kat personeli, danışmanlar ve milletvekillerine test yaptırıldığını söyledi.

GÜNDE 400 TEST

TBMM’deki vaka sayısındaki artış üzerine Meclis Hastanesi’nde son günlerde yapılan test sayısı ortalama 400’e kadar çıktı. Son haftalarda toplam test sayısının 4 bini geçtiği öğrenildi. Ancak yasağa karşı son iki hafta TBMM yerleşkesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. AK Parti Grup Başkanlığı, bu konuda milletvekillerini özel olarak uyardı. CHP’nin 25-26 Temmuz’da yapmayı kararlaştırdığı kurultay için yapılan kulisler de milletvekili bürolarında hareketliliğe neden oldu. Ziyaretçi yasağına karşın bazı partililer özel izinlerle Meclis’te milletvekilleriyle bir araya geldi. CHP Grup Başkanlığı da TBMM’deki vaka artışı dikkate alınarak, milletvekillerinden Meclis’teki personel yoğunluğunun azaltılmasını istedi.