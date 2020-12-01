Meclis’te ilginç tartışma: Aşırıya mı kaçıldı?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan: Lozan Anlaşması’nın 45’inci maddesi ne diyor? Bu yapılanların hepsi Batı Trakya’da yapılabiliyor mu? Yapılamıyor.

AK Parti Denizli Milletvekili ve AKPM Türk Grubu Başkanı Ahmet Yıldız: Tabii, benim de işime gelir bunları AKPM toplantılarında kullanmak yani ülkemizin bir hoşgörüsü olarak. Ama içeriden de bir diplomat olarak baktığımda Balkanlar ve Ortadoğu’da fecaat bir durum var. Ben de acaba karşılıklık ne kadar gözetiliyor, aşırıya mı kaçılmış demeden edemedim.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin: Ayvalık’ta Taksiyarhis Kilisesi’ni restore etmişsiniz; güzel, tamam. Ayvalık’a 12 mil uzaklıkta Midilli Adası’nda pek çok Osmanlı eserimiz var, yıkık camimiz var. Yani bir mütekabiliyet yok mu burada? Girit’te, Kavala’da yine aynı şekilde.