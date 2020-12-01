Meclis’te ilginç tartışma: Aşırıya mı kaçıldı?
Meclis Dışişleri Komisyonu’nun son toplantısında brifing veren Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, son 17 yılda 1084 taşınmazın azınlık vakıflarına iade edildiği, 21’inin de bedellerinin ödendiği bilgisini aktardı. Bu arada milletvekilleri yapılanları takdir ederken bir yandan da ‘karşılıklılık’ ilkesini gündeme getirdi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan: Lozan Anlaşması’nın 45’inci maddesi ne diyor? Bu yapılanların hepsi Batı Trakya’da yapılabiliyor mu? Yapılamıyor.
AK Parti Denizli Milletvekili ve AKPM Türk Grubu Başkanı Ahmet Yıldız: Tabii, benim de işime gelir bunları AKPM toplantılarında kullanmak yani ülkemizin bir hoşgörüsü olarak. Ama içeriden de bir diplomat olarak baktığımda Balkanlar ve Ortadoğu’da fecaat bir durum var. Ben de acaba karşılıklık ne kadar gözetiliyor, aşırıya mı kaçılmış demeden edemedim.
CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin: Ayvalık’ta Taksiyarhis Kilisesi’ni restore etmişsiniz; güzel, tamam. Ayvalık’a 12 mil uzaklıkta Midilli Adası’nda pek çok Osmanlı eserimiz var, yıkık camimiz var. Yani bir mütekabiliyet yok mu burada? Girit’te, Kavala’da yine aynı şekilde.
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