Meclis’te iki haftalık bütçe maratonu

Meclis’te 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Teklifinin görüşmelerine bugün açılış oturumuyla başlanıyor. İki hafta sürmesi planlanan görüşmelerde ekonomik göstergelerin yanı sıra güncel siyasi ve toplumsal konular tartışılacak. Genel Kurul’da bugün 2026 Bütçe Teklifinin tümü üzerinde görüşmeler yapılacak. Bütçe maratonunun açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın sunumuyla başlayacak. Ardından sırasıyla Yeni Yol, İYİ Parti, MHP, DEM Parti, CHP ve AK Partili yöneticiler ile liderler bütçeye ve gündeme ilişkin değerlendirmeler yapacak. Yılmaz’ın eleştirileri yanıtlamasından sonra bütçenin maddelerine geçilmesi oylanacak.

ZİYARETÇİ YASAĞI

Görüşmeler, resmi tatil günleri dahil kesintisiz 14 gün sürecek. Genel Kurul, günlük programındaki kurum bütçeleri bitene kadar gece çalışması da yapacak. Bütçe takviminin uygulanacağı 8-21 Aralık arasında TBMM Yerleşkesi’ne görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılamayacak.

KARİYER ZAMMI ÖNERGESİ

Kamuda “kariyer mesleği” kabul edilen uzmanlar ile üst düzey bürokratlara 30 bin lira seyyanen zam öngören ve iktidar ile muhalefetin ortak önergesiyle Bütçe Teklifi’ne eklenen artış da görüşmelerde gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşerek kamuda yönetici ve uzman personele seyyanen zam teklifi konusunda detaylı bilgi almıştı. Erdoğan, ücret adaletinin ve çalışma barışının korunması amacıyla teklifteki bu değişikliğin geri çekilmesi talimatı verdi. Teklifteki bu maddenin görüşmelerine 20 Aralık’ta geçilmesi ve aynı gün önergeyle seyyanen zammın metinden çıkarılması öngörülüyor. Anayasa’ya göre, Bütçe Kanunu üzerinde Genel Kurul’da “gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı” önerge verilemiyor. Ancak bu değişiklik gider azaltıcı olduğundan geri alınma olanağı bulunuyor.

COVID-19 TAHLİYELERİ

Cumhur İttifakı, bütçe görüşmesiyle birlikte yılbaşına kadarki Meclis mesaisini de planladı. Bütçe görüşmeleri, 21 Aralık Pazar günü tamamlanacak. Meclis, her yıl yoğun bütçe görüşmesinin ardından geleneksel olarak girdiği yılbaşı tatiline bu kez geç başlayacak. Genel Kurul’da bütçenin ardından Adalet Komisyonu’ndan geçen 11’inci Yargı Paketi gündeme alınacak. Bu teklif, COVID-19 pandemisinde uygulanan denetimli serbestlik hakkını 3 yıl erkene çekmesi ve cezaevinden ilk aşamada 50 bin civarında hükümlünün tahliyesi nedeniyle ivedilik taşıyor. Teklifin, ay sonuna kadar Meclis’ten çıkarılması ve Cumhurbaşkanı’nca onaylanırsa yılbaşından önce tahliyelerin sağlanması amaçlanıyor.

ÖZEL DE KONUŞACAK

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un yöneteceği oturuma liderlerin de katılması bekleniyor. CHP Lideri Özgür Özel, kurultayda yeniden liderliğe seçilmesinin ardından Meclis kürsüsünden seslenecek.