Meclis’te hızlı hafta

Mikro ve küçük ölçekli işletmeler, likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022’ye kadar kullandıkları kredi faizi veya kâr payı bakiyesinden düşürebilecek.

18 YAŞ ALTINA BİREYSEL EMEKLİLİK

Genel Kurul’da ele alınacak düzenlemelerden biri Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. AK Parti Grubu’nun hazırladığı kanun teklifine göre, ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) birikim yapabilecek.

İbraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 arasına isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan çeklerin ibraz süresi, 31 Mayıs 2021’e kadar duracak.

HSK’YA 7 ÜYE SEÇİLECEK

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) üye seçimi, TBMM’nin en önemli gündem maddelerinden olacak. Meclis, 7 Haziran’a kadar HSK’nın 7 üyesini seçecek.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, 6 Nisan’da kabul edilen Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de gündeme gelecek.

TBMM Adalet Komisyonu’nda, konkordato kurumunun daha işlevsel hale getirilmesi, iflas tasfiyesinin daha etkin şekilde yürütülebilmesi, iflas idare memurlarının niteliklerinin artırılması ve bunlara yönelik atama, eğitim ve denetim sistemi getirilmesini de içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

KOMİSYON, KADINA ŞİDDETİ DİNLEYECEK

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu da yarın ve perşembe günü toplanacak. Komisyon yarınki toplantısında Devlet Su İşleri Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu’yu dinleyecek.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu da yarın toplanacak. Komisyonda, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri sunum yapacak.

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