Meclis’te Hayvan Hakları tartışması

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda görüşülen Hayvan Hakları Teklifi, muhalefet ve STK’ların “dağ fare doğurdu” eleştirileriyle, tartışmalara neden oldu. MHP’li Meclis İdare Amiri Erkan Haberal teklifteki “tehlikeli ırk” olarak nitelendirilen Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino ve Fila Brasilerio köpeklerini sahiplenme, besleme ve barındırma yasağına tepki gösterirken “Neye göre tehlikeli ırk? Ben burada yazan köpeklerin üç cinsini de besliyorum. Kim tespit etmiş bunu?. Bakın, yarın, sizin evinizde beslediğiniz bir köpeğin bunlardan çok daha tehlikeli olabileceğini iddia edebilirler” diye konuştu. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da “Bende de vallahi yedi tane köpek var. Sibirya kurdu da şimdi büyük problem, ben de merak ediyorum ne olacak” dedi.

KOMİSYONDAN GEÇTİ

Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapılmasını içeren 18 maddelik teklif, tartışmaların ardından TBMM, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Muhalefet ve STK’ların muhalefet ettiği teklifle ilgili başlıca eleştiriler şöyle:

“Petshoplarda yalnızca kedi ve köpek satışı kısıtlanıyor. Petshoplarda hayvan satışı ırk veya tür gözetilmeksizin yasaklanmalı. Teklif petshoplarda katalogdan satışı getiriyor.



Tehlikeli ırk yoktur. Güçlü hayvanların kötü niyetli bireyler tarafından istismar edilerek agresif yetiştirilmesi sonucunda silah olarak kullanılıyor olduğu gerçeği ortadadır. Kanun hayvan türleri ve ırkları arasında ayrım yapmadan onların haklarını koruyacak nitelikte olmalıdır.

‘Hayvanlarla cinsel ilişki’ tanımı bir skandaldır. Hayvana yönelik cinsel suçların karşılığı olan tanım hayvana yönelik cinsel saldırı, tecavüzdür.

Teklif avcılığı yasaklamak yerine vahşeti görmezden gelmektedir. Adli ve idari cezalarda düzenleme eskisinden çok da büyük bir fark yok. Hapis cezalarına yönelik mutlak olarak ‘ertelenemez’ şerhi eklenmeli. Sokağa atılırken 2 bin lira ceza caydırıcı değil.



Hayvan sahibi ya da bir kurumun şikâyet şartı aranmaksızın resen soruşturma açılabilmeli ve suç herkes tarafından ihbar edilebilmelidir.”

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