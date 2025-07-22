Meclis’te hareketli saatler

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‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde Meclis’in devreye gireceği aşamada siyasi trafik hızlandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Meclis’te grubu bulunan partilere ziyaretlere dün MHP, AK Parti ve DEM Parti yönetimleriyle başladı. Kalın, MHP Lideri Bahçeli ile Meclis’teki makamında 45 dakika görüştü. MİT Başkanı ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Âlâ ve parti yöneticileriyle bir araya geldi. DEM Parti’nin Meclis grubunda da Kalın’ı DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile grup başkanvekilleri ağırladı.

SURİYE’Yİ DE ANLATTI

MİT Başkanı, PKK’dan bir grubun Cesene mağarasında silah bırakmasından başlayarak atılan adımlar, sonrasına ilişkin beklentiler ve planlarla ilgili parti yöneticilerini bilgilendirdi. Kalın’ın Suriye’nin kuzeyindeki son durum, Suriye’nin güneyindeki çatışmalar ve İsrail hükümetince yürütülen politikaların olası riskleriyle ilgili de değerlendirmeler yaptığı öğrenildi.

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YENİ GÖRÜNTÜ BEKLENMİYOR

Kalın, PKK’nın silah bırakma aşamalarında MİT’in denetim mekanizmaları, öngörülen planlama ve sonrasında atılacak adımlar konusunda da parti yöneticilerinin sorularını yanıtladı. Edinilen bilgiye göre, PKK’nın aşama aşama gelişecek silah bırakma eyleminin 5 aya kadar tamamlanması bekleniyor. Ancak sonraki adımlarda silahların yakılmasına benzer törenler olmayacağı, bunlara ilişkin görüntü paylaşımının da beklenmediği belirtildi. Görüşmelerde, silah bırakan PKK’lıların Türkiye’ye dönüşünü sağlayacak ve silah bırakmayı teşvik edecek yasal hazırlıklar da değerlendirildi.

SORUŞTURMA MUAFİYETİ

Meclis’te kurulacak süreç komisyonunda, “eve dönüş” olarak adlandırılan yasal değişiklikler görüşülecek. PKK’lıların “silahlı eylem yapanlar, eylemli suçu olmayanlar, azmettirenler ve yöneticiler” olarak 4 ayrı grupta düzenlemeler yapılması, eylem durumlarına göre soruşturma muafiyeti tanınması ve devlet kurumlarınca silah bırakanların topluma kazandırılmasına yönelik eşgüdümlü adımlar atılması planlanıyor.

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KOMİSYONDA ORANSAL DAĞILIM

Meclis Başkanı Kurtulmuş da komisyon kuruluşunda gelinen aşamayı anlatmak amacıyla MHP Lideri Bahçeli’yi ziyaret etti. Kurtulmuş bu hafta partilerden üye bildirimlerini isteyecek. Ön uzlaşmaya göre partilerin Meclis’teki sandalye oranlarına göre dağılım yapılması ve AK Parti’ye 13, CHP’ye 7, DEM Parti, MHP ve YYP’ye 3’er üyelik verilmesi bekleniyor. Komisyonun 40-41 üyeyle çalışması öngörülüyor.

BAHÇELİ: KÜRT DE BİZİM ALEVİ DE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörsüz Türkiye’nin adım adım ilerlediği bir dönemde, iki Cumhurbaşkanı Yardımcısından birisinin Alevi, diğerinin de Kürt olabileceği değerlendirilmiştir” dedi.

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Bahçeli, yazılı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“18 Temmuz 2025 tarihinde basına kapalı olarak yapılan Merkez Yönetim Kurulu-Merkez Disiplin Kurulu Ortak Toplantısı muhtevasında şahsım tarafından Türkiye’yi alakadar eden sıcak konu başlıklarıyla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Türkiye’mizi yoran, yıpratan, enerjisini çalan, fahiş mahiyetli sosyal ve ekonomik maliyetlere neden olan etnik ve mezhep temelli dayatmalara karşı Terörsüz Türkiye’nin adım adım ilerlediği bir dönemde, iki Cumhurbaşkanı Yardımcısından birisinin Alevi, diğerinin de Kürt olabileceği değerlendirilmiştir. Bu fikri ve siyasi teklifi Lübnan’la ilişkilendirmek bir defa çarpıtma ve samimi bir düşünceyi kasten saptırmadır.

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Kaldı ki ister Alevi, ister Kürt olsun, herhangi bir Cumhurbaşkanı adayının yüzde 50 oy nisabını geçtikten sonra vaki demokratik ve milli irade hükmünü yok sayacak, tecelli eden meşruluğu tartışmaya açacak birisinin çıkması da düşünülemeyecektir

Etnik ve mezhep temelli bölücülüğün Terörsüz Türkiye hedefinin yanında bütünüyle gündemden çıkarılması gayesiyle bir düşünce tavzihini farklı yerlere çekmek ahlaken ve tarihen mahsurludur.

Görüşümüzden milim adım atmamız ise söz konusu olmayacaktır. MHP her saldırıyı göğüslemeye hazırdır. MHP ve Cumhur İttifakı Türkiye’ni etnik ve mezhep temelli depreme maruz kalmasına müsaade etmeyecektir.”