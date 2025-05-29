Meclis’te görüştüler... Kurtulmuş’tan Bahçeli’ye ‘Yol haritası’ ziyareti

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MHP Lideri’nin Meclis’teki makamında 25 dakika süren görüşmenin ardından basına açıklama yapan Meclis Başkanı, “Kendisinin ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin başlamasında tarihi katkısı ve öncülüğü vardır. Bundan dolayı bir kez daha minnetlerimi ifade etmek isterim” dedi. Bundan sonra sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını açıklayan Kurtulmuş, “Türkiye’de yeni bir süreç başlamıştır. Bu sürecin milletimizin gözü önünde ve tamamen planlanan şekilde sonuca ulaşabilmesi için TBMM’ye görev düşmektedir. Ümit ediyorum ki önümüzdeki süreçte TBMM’ye bu tarihi sorumluluğu yerine getirerek iyi şekilde sonuçlanması nasip olsun” dedi.

TÜM PARTİLERE DAVET

Kurulacak Meclis komisyonunun yapısı ve çalışma yöntemini Bahçeli ile değerlendiren Kurtulmuş, grubu olmayanlar da dahil Meclis’te temsil edilen tüm partilerin komisyona katılmasını istediklerini belirtti. Kurtulmuş “Baştan aşağı yeni bir dönemdir. Herhangi bir siyasi kanadın tek başına gerçekleştirebileceği bir siyasi süreç değildir bu; bir al-ver meselesi de değildir. Ümit ediyorum ki elini taşın altına koyarak herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirir” diye konuştu.

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KURTULMUŞ İÇİN İKİNCİ DÖNEM

TBMM İçtüzüğüne göre Numan Kurtulmuş’un ilk devre görev süresinin dolması nedeniyle 28’inci Dönem ikinci devre başkanlık seçimi için 5 günlük başvuru süreci dün başladı. Cumhur İttifakı’ndaki anlaşmaya göre Kurtulmuş’un bu göreve yeniden aday olması ve gelecek haftaki oylamada seçilmesi bekleniyor. Meclis İçtüzüğüne göre Meclis Başkanı’nın ilk iki oylamada seçilmek için 400 oy alması gerekiyor. Cumhur İttifakının sandalye sayısı buna ulaşmadığından seçimin, 301 oy aranan üçüncü turda tamamlanması öngörülüyor. Yürütülen süreç ve diyalog nedeniyle DEM Parti yönetiminin ikinci devre için Kurtulmuş’a destek verip vermeyeceği bilinmiyor.