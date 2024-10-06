Meclis’te gizli oturum: Gündem İsrail tehdidi

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in İsrail’in Lübnan’a işgal girişimi ve bölgedeki gelişmeler konusunda 8 Ekim Salı günü Meclis Genel Kurulu’nu bilgilendireceğini açıkladı. Dün CNN Türk’te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katılan Meclis Başkanı şunları söyledi:

‘UYANIK OLMALIYIZ’

“Terör örgütleri üzerinden Türkiye baskı altına alınmaya çalışılıyor. Biz kimin ne olduğunu, hangi adımı niçin attığını iyi biliyoruz. Suriye’nin, Irak’ın istikrarsızlaştırılması amaç. Türkiye’nin buna uyanık olması lazım. Türkiye bölgede ayakta kalabilmiş büyük bir ülke. Bu siyaset üstü bir konu, bir milli meseledir. Meclis 8 Ekim Salı günü toplanacak. Hükümet İsrail konusunda Meclis’i bilgilendirecek. Dışişleri ve Savunma Bakanı bilgi verecek. Yangın artık kapımıza geldi. İsrail Ortadoğu’da bir ateş çukuru açtı ve bütün halkları oraya atmaya çalışıyor. Büyük insanlık cephesi güçlendirilmeli.”

Haberin Devamı

MUHALEFET İSTEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek” açıklamaları üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, savaş riski olup olmadığı konusında TBMM’ye bilgi verilmesini talep etmişti.

KONUŞULANLAR DEVLET SIRRI OLACAK: SAĞIR-DİLSİZ KAVASLAR KATILACAK

Genel Kurul’da salı günü AK Parti grubunca oturumun kapalı yapılmasına yönelik önerge verilecek. Muhalefetin de talebi nedeniyle bunun kabul edilmesi bekleniyor. Bu durumda sadece milletvekilleri, yeminli stenograflar ve sağır-dilsiz kavasların katılacağı görüşmeler gizli olacak ve en az 10 yıl boyunca devlet sırrı olarak saklanacak.