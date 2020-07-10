Meclis’te gerginlik

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın ‘tiran’ sözleri üzerine başlayan gerginlikte AK Parti, HDP ve TİP’li milletvekilleri arasında yaşanan tartışma büyüdü. TİP Hatay Milletvekili ve AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora arasında itişme yaşanırken, diğer milletvekilleri araya girerek kavganın büyümesine engel oldu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın konuşmasının ardından da AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın, “İyice temizle orayı, su dök temizle” sözleri ise ikinci bir gerginliğe neden oldu. Genel Kurul Salonu’nda yeniden karşı karşıya gelen vekiller arasında itişme yaşandı.

TANAL BARİKATLARI YIKTI

Çoklu baro yasa teklifi TBMM’de görüşülürken, avukatlar da Ankara’da nöbete başladı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, barikat noktalarını iterek açarken, alandakiler Tanal’a destek verdi. Destek için Kuğulu Park’a gelen avukatlara da polis sert müdahalede bulundu. Arbedede bazı avukatlar yere düştü

(Selahattin SÖNMEZ)

ÇOKLU BARO GÖRÜŞMESİNDE AHMET ŞIK’A UYARI CEZASI

TBMM Genel Kurulu’nda çoklu baro teklifinin görüşmelerinde “tiranlık” tartışması yaşandı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın talebi üzerine, “İktidardaki gücün keyfî kararlar alabilmesine ve bunu uygulayabilmesine olanak sağlayan siyasal hukuki düzene ‘tiranlık’ ya da ‘istibdat rejimi’ deniyor” diyen Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’a “Cumhurbaşkanına hakaret fiilinden” uyarma cezası verdi. (Umut ERDEM/ANKARA)

FEYZİOĞLU DA TAKİP ETTİ

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Genel Kurul çalışmalarını izleyici locasından takip etti. Feyzioğlu, “Protesto edip işin dışında kalıyorsanız süreci etkileyemiyorsunuz. Mahkemenin kapısında durup, ‘Bu hâkim nasıl olsa bizim istediğimiz gibi karar vermeyecek’ deyip içeri girmekten vazgeçiyor muyuz?” dedi.